IBPS RRB Interview Admit Card 2020: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सिलेक्शन (IBPS) ने ऑफिसर स्केल 2 और स्केल 3 के पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। ऑफिसर स्केल 2 और स्केल 3 की लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवार इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सिलेक्शन की ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in के माध्यम से अपने इंटरव्यू के एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफिसर स्केल 2 और 3 के इंटरव्यू की तारीख और समय की जानकारी उम्मीदवारों को उनके एडमिट कार्ड में मिलेगी।

उम्मीदवार नीचे दिए गए चरणों का पालन करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं

स्टेप 1: उम्मीदवार सबसे पहले IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट www.ibps.in पर जाएं।

स्टेप 2: उम्मीदवार वेबसाइट पर दी गई लिंक ‘Click Here to Download Interview Call Letters for CRP RRBs IX Officers Scale 2 & 3’ पर क्लिक करें।

स्टेप 3: अब उम्मीदवार के सामने एक पेज खुलेगा जहां Officer Scale 2 Interview और IBPS RRB Officer Scale 3 Interview 2020 Admit Card की लिंक दी गई होगी। इन लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4: अब उम्मीदवार लॉगिन पेज पर होंगे जहां कैंडिडेट्स को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि, कैप्चा कोड डाल कर सबमिट बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 5: उम्मीदवार ऑफिसर स्केल 2 और 3 के इंटरव्यू एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और इसका एक प्रिंट आउट लेलें।

ऑफिसर स्केल 2 और 3 इंटरव्यू में भाग लेने वाले सभी उम्मीदवारों इंटरव्यू के दिन कॉल लेटर के साथ अपने सभी दस्तावेजों को ले जाने की सलाह दी जाती है। IBPS RRB ऑफिसर स्केल 2 और 3 की लिखित परीक्षा 18 अक्टूबर 2020 को आयोजित की गई थी और इस परीक्षा के परिणाम 1 दिसंबर 2020 को घोषित किए गए थे।

