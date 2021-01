IBPS RRB Office Assistant Result 2020-21: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल (IBPS) ने CRP PO / MTs-X प्रीलिमिनरी ऑनलाइन परीक्षा के स्कोर कार्ड जारी करने के बाद, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (Regional Rural Banks या RRBs) ने ग्रुप ‘बी’ ऑफिस असिस्टेंट (मल्टीपर्पस) (क्लर्क) भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम का लिंक एक्टिव कर दिया है। जो उम्मीदवार 19 सितंबर 2020 से 26 सितंबर 2020 और 02 जनवरी 2021 को आयोजित हुई आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क परीक्षा में बैठे थे, वे अब आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट www.ibps.in पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं। हालांकि, उम्मीदवारों को रिजल्ट चेक करने के लिए थोड़ा समय लग सकता है।

प्रीलिम्स परीक्षा में क्वॉलीफाई होने वाले उम्मीदवार अब मुख्य परीक्षा के लिए उपस्थित होंगे। IBPS RRB Mains परीक्षा 28 फरवरी 2021 को आयोजित होने वाली है। आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क मेन्स एडमिट कार्ड फरवरी 2021 के दूसरे सेकंड में जारी होने की उम्मीद है।

How to check IBPS RRB IX Office Assistant Recruitment Pre Exam Result 2021: यहां जानिए

चरण 1: आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट यानी ibps.in पर जाएं

चरण 2: होम पेज पर, ‘Click here to View Your Result Status of Online Preliminary Examination for CRP RRB IX – Office Assistant (Multipurpose)’ दिख रहे लिंक पर क्लिक करें।

चरण 3: आपके सामने एक नई विंडो खुलेगी, जहां आपको अपना पंजीकरण नंबर / रोल नंबर और जन्मतिथि / पासवर्ड दर्ज करना होगा।

चरण 4: अब लॉग-इन बटन पर क्लिक करें।

चरण 5: IBPS RRB क्लर्क रिजल्ट 2021 खुल जाएगा

चरण 6: इसे डाउनलोड करें और आगे के लिए प्रिंटआउट कॉपी निकाल कर अपने पास रख लें।

बता दें कि, IBPS RRB क्लर्क भर्ती भारत भर में ग्रामीण बैंक में कार्यालय सहायक (मल्टीपर्पस) CRP RRBs IX के कुल 4624 पदों को भरने के लिए किया जा रहा है, जिसमें आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक, आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक, बंगला ग्रामीण विकास बैंक, पंजाब ग्रामीण बैंक, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक आदि शामिल हैं।

