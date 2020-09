IBPS RRB Clerk Office Assistant Prelims Admit Card 2020: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सेलेक्शन (Institute of Banking Personnel Selection, IBPS) ने ग्रुप ‘B’ ऑफिस असिस्टेंट (मल्टीपरपज) की भर्ती के लिए आरआरबी (CRP-RRBs-IX) के लिए सामान्य भर्ती परीक्षा के लिए कॉल लेटर / एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों IBPS RRB 2020 के लिए आवेदन किया था वे आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट www.ibps.in पर जाकर प्रारंभिक परीक्षा कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक 11 सितंबर 2020 से 26 सितंबर तक एक्टिव रहेगा। आईबीपीएस आरआरबी कार्यालय सहायक परीक्षा 19 सितंबर 2020 (शनिवार), 20 सितंबर 2020 (रविवार) और 26 सितंबर 2020 (शनिवार) को आयोजित की जाएगी। इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 4614 खाली पदों का भरा जाना है।

30 जून, 2020 को, आईबीपीएस ने देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) में सहायक और अधिकारी कैडर दोनों के पद पर चयन के लिए अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर आईबीपीएस आरआरबी 2020 अधिसूचना जारी की। इसके बाद, आईबीपीएस आरआरबी 2020 के लिए भर्ती आवेदन प्रक्रिया 1 जुलाई, 2020 से शुरू हुई। IBPS क्लर्क रिजल्ट अक्टूबर 2020 में जारी होने की उम्मीद है। जो उम्मीदवार न्यूनतम आवश्यक अंक प्राप्त करेंगे, उन्हें IBPS RRB क्लर्क मेन्स परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा।

IBPS RRB 2020 कॉल लेटर डाउनलोड करने का तरीका

चरण 1: IBPS की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाएं।

चरण 2: होमपेज पर और “Download Online Prelim Exam Call Letter for CRP-RRBs-IX -OA- (99.92% candidates have been allotted centre of their choice)” लिकं पर क्लिक करे।

चरण 3: आपके सामने नया पेज खुल जाएगा, यहां “Click here to Download Online Preliminary Exam Call Letter for CRP-RRBs-IX -Office Assistants” लिंक पर क्लिक करें।

चरण 4: एक नई विंडो खुल जाएगी, जहां पंजीकरण नंबर / रोल नंबर, जन्म तिथि और सत्यापन के लिए एक कैप्चा दर्ज करना होगा।

चरण 5: ’लॉग-इन’ बटन पर क्लिक करें

चरण 6: IBPS RRB क्लर्क कॉल लेटर आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा

चरण 7: IBPS RRB ऑफिस असिस्टेंट एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और भविष्य के लिए प्रिंटआउट लेकर हार्ड कॉपी अपने पास रख लें।

