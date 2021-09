IBPS Admit Card: आईबीपीएस ने जारी किए इन कैंडिडेट्स के एडमिट कार्ड, ये रहा डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक

IBPS Admit Card: आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क 2021 मेन्स परीक्षा के एडमिट कार्ड में परीक्षा के दिन से संबंधित सभी विवरण जैसे सेंटर, समय और पर्सनल डिटेल्स होंगे।

IBPS Admit Card: बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक- आईबीपीएस आरआरबी कार्यालय क्लर्क 2021 एडमिट कार्ड परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था द्वारा जारी किया गया है। यह कॉल लेटर 17 अक्टूबर, 2021 को होने वाली मेन्स परीक्षा के लिए है। इसे ऑफिस असिस्टेंट परीक्षा भी कहा जाता है। उम्मीदवार अब आधिकारिक साइटibps.in से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क 2021 एडमिट कार्ड 17 अक्टूबर, 2021 तक डाउनलोड किया जा सकता है। कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालना होगा। उन्हें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यह प्रवेश पत्र परीक्षा के दिन के लिए एक जरूरी डॉक्यूमेट है। इसके बिना, उम्मीदवारों को एग्जाम सेंटर में एंट्री नहीं दी जाएगी।

आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क 2021 मेन्स परीक्षा के एडमिट कार्ड में परीक्षा के दिन से संबंधित सभी विवरण जैसे सेंटर, समय और पर्सनल डिटेल्स होंगे। उम्मीदवारों को सभी डिटेल्स ध्यान से चेक करनी चाहिए और किसी भी विसंगति के मामले में अधिकारियों को इसकी सूचना देनी चाहिए।

DRDO Recruitment 2021: इन उम्मीदवारों के लिए निकली नौकरी, इतने पदों पर होनी है भर्ती

IBPS RRB Clerk 2021 Admit Card: How to download

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए कैंडिडेट्स सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाएं।

वेबसाइट के होमपेज पर आपको ‘Click here to download your Online Main Exam Call letter for Recruitment of Group B Office Assistant (Multipurpose)’ का लिंक मिलेगा उसपर क्लिक करें।

क्लिक करने के बाद नया पेज खुल जाएगा। इस पेज पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है।

लॉगिन करने के बाद आप आपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे।

अब आप इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं।

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक येhttps://ibpsonline.ibps.in/rrbsoaxmay21/clomea_sep21/login.php?appid=7cc43e322823220a3e4c09a87ed861af है।

JNV Class 6, 11 Result: जेएनवी क्लास 6 और 11 में एडमिशन के एग्जाम का रिजल्ट, ये है चेक करने का डायरेक्ट लिंक