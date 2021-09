IBPS RRB Admit Card 2021: आईबीपीएस ने जारी किए एडमिट कार्ड, ये रहा चेक करने का डायरेक्ट लिंक

IBPS RRB Admit Card 2021: परीक्षा के लिए उपस्थित होने के दौरान उम्मीदवारों को अपना प्रवेश पत्र और कोई पहचान प्रमाण ले जाना होगा।

IBPS RRB Admit Card 2021: बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान, आईबीपीएस ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक या आईबीपीएस आरआरबी अधिकारी स्केल- II, स्केल III एडमिट कार्ड आईबीपीएस द्वारा जारी किया गया है। उम्मीदवार 25 सितंबर, 2021 तक एडमिट कार्ड या कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। कैंडिडेट्स ज्यादा जानकारी के लिए आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइटibps.in पर जा सकते हैं।

उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि आईबीपीएस आरआरबी अधिकारी स्केल- II, III परीक्षा 25 सितंबर, 2021 को आयोजित की जाएगी। इसके अलावा, आधिकारिक वेबसाइट पर स्क्राइब घोषणा पत्र भी जारी किया गया है। फॉर्म उन उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध है जिनकी विकलांगता 40 फीसदी या उससे अधिक है। घोषणा पत्र परीक्षा के दौरान एकत्र किया जाएगा और उस पर निरीक्षक के हस्ताक्षर होने चाहिए।

परीक्षा सिंगल लेवल एग्जाम है जो ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाएगी। परीक्षा के लिए उपस्थित होने के दौरान उम्मीदवारों को अपना प्रवेश पत्र और कोई पहचान प्रमाण ले जाना होगा। उम्मीदवारों को सभी COVID-19 दिशानिर्देशों का पालन करना होगा जैसे कि मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइजर रखना और अन्य। परीक्षा के लिए उपस्थित होने के दौरान उम्मीदवारों को आरोग्य सेतु ऐप भी इंस्टॉल करना होगा। वित्तीय जागरूकता, अंग्रेजी भाषा, रीजनिंग, मार्केटिंग पर आधारित प्रश्न और अन्य विषयों से सवाल पूछे जाएंगे। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा में बैठने से पहले सूचना इंफोर्मेशन हैंडआउट देख लें।

How to Download IBPS RRB Officer Scale II, III Admit Card 2021

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए कैंडिडेट्स सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइटibps.in पर जाएं।

वेबसाइट के होमपेज पर आपको “Click here to Download Your Online Examination Call Letter for CRP-RRBs-X-Officers Scale-II & III” का लिंक मिलेगा। उसपर क्लिक करें।

क्लिक करते ही नया पेज खुल जाएगा। अब यहां कैंडिडेट्स को अपनी लॉगिन डिटेल्स जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नबंर डालकर लॉगिन करना होगा।

लॉगिन करते ही एडमिट कार्ड आपके सामने आ जाएगा। अब आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं।

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक येhttps://ibpsonline.ibps.in/rrbsx23may21/cloea_sep21/login.php?appid=1e911d2e51c52e9605e7311ff83237f1 है।

