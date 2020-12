IBPS RRB Admit Card 2020: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सिलेक्शन (IBPS) ने क्षेत्रीय बैंकों (RRB) के लिए ग्रुप “बी” – ऑफिस असिस्टेंट (मल्टीपर्पज) (क्लर्क) और ऑफिसर स्केल 1 (पीओ) के पद के लिए प्रीलिम्स ऑनलाइन परीक्षा के एडमिट कार्ड ऑफिसियल वेबसाइट पर जारी कर दिए हैं। वे उम्मीदवार जिन्होंने इन पदों के लिए 26 अक्टूबर और 09 नवंबर 2020 के बीच आवेदन किया है, वे अपने एडमिट कार्ड IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in से डाउनलोड कर सकते हैं। IBPS RRB PO Exam 31 दिसंबर (गुरुवार) को आयोजित होने वाली है, जबकि IBPS Clerk परीक्षा 02 जनवरी 2021 (शनिवार) को आयोजित होगी।

IBPS RRB Admit Card 2020: ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर जाएं।

स्टेप 2: वहां मौजूद लिंक ‘Click here to Download Online Preliminary Exam Call Letter for CRP-RRBs-IX -Office Assistants & Officer Scale-I’ पर क्लिक करें।

स्टेप 3: एक नई विंडो खुलेगी जहां उम्मीदवार को मांगी गई जानकारी को दर्ज करना होगा

स्टेप 4: जानकारी दर्ज करने के बाद लॉगिन बटन पर क्लिक करें

स्टेप 5: अब उम्मीदवारों के सामने Officer Scale 1 और Office Assistant Posts के एडमिट कार्ड उनकी स्क्रीन पर होंगे।

इन परीक्षाओं में उम्मीदवारों का चयन प्रीलिम्स परीक्षा के बाद मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। उम्मीदवारों एग्जाम सेंटर पर एडमिट कार्ड लेकर ही जाएं, साथ ही एक पासपोर्ट साइज फोटो भी साथ ले कर जाएं। उम्मीदवारों को अपने परीक्षा केंद्र, परीक्षा का समय और एग्जाम सिटी की जानकारी एडमिट कार्ड में मिल जाएगी। ऑफिसर स्केल 1 (पीओ) के एडमिट कार्ड को उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से 31 दिसंबर, 2020 तक डाउनलोड कर सकते हैं।

