IBPS Recruitment 2019: बैंक में नौकरी पाने के लिए तैयारी कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (The Institute of Banking Personnel Selection, IBPS) ने रिसर्च एसोसिएट (टेक्निकल) और डिप्यूटी मैनेजर (अकाउंट्स) के पदों पर भर्ती निकाली है। दोनों पदों पर एक-एक वैकेंसी है। चयनित उम्मीदवारों को 9,36,020 रुपए के सीटीसी पर रखा जाएगा। इसके अलावा पीएफ, ग्रेच्युटी, एलटीसी, डोमिसाइल, मेडिकल रिइम्बर्समेंट और बीमा आदि सहित अन्य लाभ भी दिया जाएगा। इन पदों पर आवेदन 18 अक्टूबर 2019 से शुरू होंगे। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट www.ibps.in. पर जाकर 1 नवंबर या उससे पहले तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आइए जानते हैं आवेदन के लिए जरूरी योग्यता, आयु सीमा, आवेदन शुल्क और कितनी होगी तनख्वाह।

योग्यता और आयु सीमा: आईबीपीएस के रिसर्च एसोसिएट (टेक्निकल) और डिप्यूटी मैनेजर पदों पर आवेदन करने के लिए एम.टेक या एम.ई की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा दोनों पदों पर आवेदन करने के लिए सीए की जानकारी और कम से कम एक साल का अनुभवन होना जरूरी है। वहीं इन पदों के लिए आवेदकों की न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष तय की गई है।

रिसर्च एसोसिएट (टेक्निकल) और डिप्यूटी मैनेजर (अकाउंट्स) पदों के लिए एग्जाम पैटर्न: रिसर्च एसोसिएट (टेक्निकल) पद की भर्ती के लिए कुल 200 अंकों के 200 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसे पूरा करने के लिए केवल 140 मिनट का समय दिया जाएगा। 200 प्रश्नों में रिजनिंग, क्वानटेटिव एप्टीट्यूड, अंग्रेजी भाषा और जनरल अवेयरनेस के 50-50 अंकों के 50-50 प्रश्न होंगे। वहीं डिप्यूटी मैनेजर (अकाउंट्स) पद के लिए 200 अंकों के 200 प्रश्न होंगे, इनमें रिजनिंग, क्वानटेटिव एप्टीट्यूड, अंग्रेजी भाषा और प्रोफेशनल नॉलेज के 50-50 प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे।

जानिए कैसे करें आवेदन: रिसर्च एसोसिएट (टेक्निकल) और डिप्यूटी मैनेजर (अकाउंट्स) पदों पर आवेदन करने के लिए आईबीपीसएस की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाएं। होम पेज पर, स्क्रॉलिंग लिंक पर क्लिक करें ‘apply for several posts’, यहां ‘advertisement for the post of research associate ..’ लिंक पर क्लिक करें। अब एप्लीकेशन लिंक पर क्लिक करें ( जो 18 अक्टूबर से एक्टिव होगा)। इसके बाद पंजीकरण करने के बाद फॉर्म भरें और आवेदन शुल्क जमा करें। आवेदकों को आवेदन शुल्क के तौर पर 500 रुपए पेय करने होंगे (non-refundable)।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App