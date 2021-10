IBPS PO Result 2021: इस मेन्स परीक्षा का रिजल्ट हुआ जारी, इन स्टेप्स से करें डाउनलोड

IBPS PO Result 2021: मेन्स परीक्षा सफलतापूर्वक पास करने वाले उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा।

IBPS PO Result 2021: इंस्टिट्यूट ऑफ़ बैंकिंग पर्सनल (IBPS) ने ग्रुप ‘ए’ – ऑफिसर्स (स्केल -I) पदों पर भर्ती के लिए आयोजित मेन्स परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में उपस्थित हुए थे, अब वह आधिकारिक वेबसाइट ibps.in के माध्यम से IBPS RRB PO Mains Result 2021 चेक करके डाउनलोड कर सकते हैं।

यह परीक्षा देशभर के विभिन्न केंद्रों पर 25 सितंबर 2021 को आयोजित की गई थी। ‌इस प्रक्रिया के माध्यम से विभिन्न विभागों में प्रोबेशनरी ऑफिसर के 5000 से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी। इन पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों का चयन प्रिलिमनरी परीक्षा, मेन्स परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। मेन्स परीक्षा सफलतापूर्वक पास करने वाले उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। सभी उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर इन स्टेप्स के माध्यम से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। ‌

How to download IBPS PO Mains Result 2021

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाएं।

स्टेप 2: इसके बाद होम पेज पर दिख रहे ‘Click Here to View Your Result Status For Online Mains Examination For CRP-RRBs-X-Officers Scale I’ के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: अब आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा।

स्टेप 4: यहां रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि और वेरिफिकेशन हो जैसी अन्य आवश्यक जानकारी भरें और सबमिट बटन पर क्लिक कर दें।

स्टेप 5: अब आप IBPS PO Mains Result 2021 चेक करके डाउनलोड कर सकते हैं।

बता दें कि इन पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों से 8 जून से 28 जून 2021 तक आवेदन मांगे गए थे। जबकि, प्रिलिमनरी परीक्षा 1 अगस्त से 7 अगस्त 2021 तक आयोजित की गई थी। ‌वहीं, प्रिलिमनरी परीक्षा का रिजल्ट 24 अगस्त 2021 को जारी किया गया था। इस भर्ती परीक्षा के लेटेस्ट अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट चेक करते रहें।