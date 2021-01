IBPS PO Result 2020-21: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल (IBPS) ने प्रोबेशनरी ऑफिसर और मैनेजमेंट ट्रेनी (CRP PO/MTs-X Preliminary Exam) के रिजल्ट जारी कर दिए हैं। वे उम्मीदवार, जो 03 अक्तूबर, 2020, 10 अक्तूबर, 2020 और 11 अक्तूबर, 2020 और 06 जनवरी 2021 को हुए IBPS PO Exam में भाग लिया था वे आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in से डाउनलोड कर सकते हैं। ये रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर 20 जनवरी 2021 तक उपलब्ध रहेंगे।

IBPS PO Result 2020: ऐसे देखें रिजल्ट

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट – ibps.in पर जाएं।

स्टेप 2: वेबसाइट पर दिए गए लिंक ‘Click here to View Your Result Status of Online Preliminary Examination for CRP PO/MTs-X ’ पर क्लिक करना होगा।

स्टेप 3: लिंक पर क्लिक करने के बाद उम्मीदवार एक नए पेज पर आ जाएंगे।

स्टेप 4: उम्मीदवार मांगी गई जानकारी जैसे कि अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर और जन्मतिथि आदि दर्ज करें।

स्टेप 5: जानकारी दर्ज करने के बाद लॉगिन बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 6: उम्मीदावर की स्क्रीन पर अब IBPS Probationary Officer Result होगा जिसे डाउनलोड कर लें।

प्रीलिम्स एग्जाम में सफल होंगे वाले उम्मीदवार मेन एग्जाम में भाग लेंगे। IBPS PO Mains Exam 04 फरवरी 2021 को निर्धारित है। जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट पर मेन एग्जाम के एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। मेन परीक्षा को क्लियर करने वाले उम्मीदवारों को इंटरव्यू राउंड के लिए बुलाया जाएगा।

इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, इलाहाबाद बैंक, केनरा बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड कॉर्पोरेशन बैंक जैसे विभिन्न बैंकों में प्रोबेशनरी ऑफिसर या मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए कुल 3517 पदों को भरा जाना है।

