इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सेलेक्शन (IBPS) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर IBPS PO Mains परीक्षा 2019 का स्कोर कार्ड जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार प्रोबेशनरी ऑफिसर (पीओ) मुख्य परीक्षा के लिए उपस्थित हुए थे, वे अभी IBPS की वेबसाइट पर जाकर अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। IBPS द्वारा जल्दी ही परीक्षा के परिणाम भी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किये जायेंगे। जिन छात्रों का स्कोर कट-ऑफ स्कोर से अधिक है, वे मेन्स परीक्षा में सफल माने जायेंगे। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर IBPS PO साक्षात्कार के लिए उपस्थित होना होगा।

पिछले साल, आईबीपीएस पीओ मुख्य कट-ऑफ 200 के कुल स्कोर में से 52.5 था। IBPS PO परीक्षा 2018 में देश भर में प्रोबेशनरी ऑफिसर के 4,252 पद भरे जाएंगे। IBPS PO अंतिम परिणाम की गणना चयनित उम्मीदवारों द्वारा ऑनलाइन मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर की जाएगी। स्कोरकार्ड 11 मार्च से ऑनलाइन उपलब्ध है और 31 मार्च 2019 तक वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। उम्मीदवारों को सुझाव है कि जल्दी ही अपना स्कोर वेबसाइट पर जाकर चेक कर लें।

IBPS PO Mains Score Card अभी डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें

IBPS PO Mains Score Card ऐसे करें डाउनलोड

ऑफिशियल वेबसाइट www.ibps.in पर जाएं।

स्क्रॉल में चल रहे लिंक ‘Click here to view Your Scores of Online Main Examination for Probationary Officer/Management Trainee (CRP-PO/MT-VIII)’ पर क्लिक करें।

अब आप लॉगिन पेज पर पहुंच जायेंगे।

अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड दर्ज करें और कैप्चा कोड डालें।

लॉगिन बटन पर क्लिक करें और आपका स्कोर कार्ड आपकी स्क्रीन पर आ जायेगा।

अपने स्कोरकार्ड की एक कॉपी सेव कर लें।

IBPS PO मुख्य परीक्षा 18 नवंबर 2018 को हुई थी। इसके बाद इंटरव्यू राउंड होना है, जिसके लिए तारीखें बाद में घोषित की जाएंगी। अंतिम साक्षात्कार चयन प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि अंतिम चयन Mains परीक्षा और साक्षात्कार में प्रदर्शन के आधार पर किया जाता है।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App