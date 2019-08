IBPS PO Recruitment 2019: प्रीलिम्स एग्जाम की ये है संभावित तारीख, पढ़ें नौकरी से जुड़ी पूरी जानकारी

IBPS PO Recruitment Notification 2019: Institute of Banking Personnel Selection (IBPS) जल्द ही Probationary Officer/ Management Trainee पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने वाला है। आईबीपीएल पीओ भर्ती की नोटिफिकेशन अगले सप्ताह यानी 9 अगस्त 2019 तक जारी की जा सकती है। PO/MT पदों पर भर्ती के लिए प्रीलिमिनरी और मेन्स परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रीलिमिनरी एग्जाम का आयोजन 12,13,19 और 20 अक्टूबर को किया जा सकता है। दरअसल, आईबीपीएस करीब हर साल पीओ/एमटी पदों की भर्ती प्रक्रिया का नोटिफिकेशन 9 अगस्त को जारी करता है। पिछले साल प्रीलिम और मेन्स परीक्षा अक्टूबर/नवंबर 2018 में आयोजित होगी। इस साल मेन्स एग्जाम 30 नंवबर को आयोजित किया जा सकता है।

भर्ती प्रक्रिया और योग्यता: पीओ की पोस्ट पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को ग्रेजुएट होना चाहिए। आयु सीमा भी निर्धारित की गई है और सिर्फ 20 से 30 वर्ष की उम्र के लोग ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अधिकतम आयु सीमा से SC/ ST वर्ग के उम्मीदवारों को 5 वर्ष, OBC (Non-Creamy Layer) वर्ग के उम्मीदवारों को 3 वर्ष और दिव्यांग उम्मीदवारों को 10 वर्ष की रियायत मिलेगी। उम्मीदवारों का चयन प्रीलिम्स, मेन्स और इंटरव्यू के आधार पर किया जाता है। आखिर में प्रोविजनल अलॉटमेंट की प्रोसेस होगी। अधिक जानकारी के लिए www.ibps.in पर लॉगइन करें।

IBPS PO एग्जाम पैटर्न: कुल 100 मार्क्स का एग्जाम तीन सेक्शन में लिया जाता है, जिसे पूरा करने के लिए एक घंटे का समय मिलता है। तीन सेक्शन में अंग्रेजी, क्वांटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी के प्रश्न पूछे जाएंगे। अग्रेंजी का एग्जाम 30 नंबरों के 30 प्रश्न होंगे, क्वांटेटिव एप्टीट्यूड में 35 नंबरों के 35 प्रश्न और रीजनिंग एबिलिटी में 35 नंबरों के 35 सवाल पूछे जाएंगे।

इन दस्तावेजों की जरूरत

– उम्मीदवार का पासपोर्ट साइड फोटो (20 kb to 50 kb in .jpg file)

– हस्ताक्षर (10 kb to 20 kb in .jpg file)

– अंगूठे का इंप्रैशन (10 kb to 20 kb in .jpg file)

– प्रारूप के अनुसार, आवेदक द्वारा लिखी घोषणा की स्कैन कॉपी, जो संबंधित विज्ञापन में उपलब्ध होगी (10 kb से 20 kb .jpg file)

