IBPS Admit Card 2021: आईबीपीएस ने इन कैंडिडेट्स के लिए जारी किए एडमिट कार्ड, ये रहा चेक करने का तरीका और लिंक

IBPS Admit Card 2021: इंटरव्यू का कॉर्डिनेशन नाबार्ड और आईबीपीएस की मदद से किया जाएगा। उम्मीदवारों को जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे पहचान प्रमाण, इंटरव्यू कॉल लेटर, जन्म तिथि और अन्य डॉक्यूमेंट्स ले जाने होंगे।

IBPS Admit Card 2021: बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान सामान्य भर्ती प्रक्रिया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या आईबीपीएस सीआरपी आरआरबी एडमिट कार्ड 2021 अब आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। आईबीपीएस द्वारा 26 अक्टूबर, 2021 को आधिकारिक वेबसाइट पर एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। यह अधिकारी स्केल- I, II और III के पद के लिए जारी किया गया है। अधिक जानकारी के लिए कैंडिडेट्स ibps.in पर जा सकते हैं।

इंटरव्यू के लिए क्वालीफाई करने वाले उम्मीदवारों के लिए कॉल लेटर उपलब्ध है। केवल वे उम्मीदवार जो प्रीलिम्स और मेन्स परीक्षा 2021 को पास कर चुके हैं, वे इंटरव्यू के लिए उपस्थित होंगे। इंटरव्यू 8 नवंबर, 2021 से आयोजित होने की संभावना है। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि वे 25 और 26 नवंबर, 2021 तक प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। इंटरव्यू कुल 100 नंबर के लिए आयोजित किया जाएगा।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अधिक अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें। इंटरव्यू का कॉर्डिनेशन नोडल क्षेत्रीय बैंक द्वारा किया जाएगा। इंटरव्यू का कॉर्डिनेशन नाबार्ड और आईबीपीएस की मदद से किया जाएगा। इसके अलावा, उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि उन्हें आवश्यक दस्तावेज जैसे पहचान प्रमाण, इंटरव्यू कॉल लेटर, जन्म तिथि और अन्य डॉक्यूमेंट्स ले जाने होंगे।

India Post Recruitment 2021: इन पदों पर भर्ती के लिए नया नोटिफिकेशन जारी, सैलरी 81100 रुपए महीने तक

How to download IBPS CRP RRB X Admit Card 2021

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए कैंडिडेट्स सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाएं।

वेबसाइट के होमपेज पर आपको “Click here to Download Interview Call Letter for CRP RRBs-X-Officers Scale I, II and II” का लिंक मिलेगा उसपर क्लिक करें।

UPSESSB TGT Result 2021: टीजीटी रिजल्ट 2021 जारी, ऐसे करें चेक, 4500 से ज्यादा स्कूलों को मिलेंगे 12610 नए टीचर

अब आपके सामने नया पेज खुल जाएगा। यहां आपको Scale I, Scale II और Scale III के लिए आ रहे लिंक्स पर क्लिक करना होगा। आप उसी लिंक पर क्लिक करें जिसका आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है।

क्लिक करते ही नया पेज खुल जाएगा। अब यहां आपको जरूरी डिटेल्स जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर और पासवर्ड आदि डालकर लॉगिन कर लेना है।

लॉगिन करते ही आपका एडमिट कार्ड आपके सामने स्क्रीन पर होगा। अब आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं।

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक ये ibps.in/crp-rrb-x/ है।