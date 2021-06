IBPS CRP RRB 2021: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेलेक्शन (IBPS) ने आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल – I के लिए प्रोविजनल अलॉटेड रिजर्व लिस्ट जारी कर दी है। जिन उम्मीदवारों ने IBPS RRB IX Recruitment 2020 के लिए आवेदन किया था, वह अब आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर रिजर्व लिस्ट चेक कर सकते हैं।

इन पदों पर भर्ती के लिए आईबीपीएस ने 1 जुलाई 2020 से 21 जुलाई 2020 तक योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन मांगे थे। अब आईबीपीएस ने इसी भर्ती के लिए प्रोविजनल अलॉटेड रिजर्व लिस्ट जारी किया है। ‌ उम्मीदवार दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर के यह लिस्ट चेक कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आईबीपीएस की अधिकारी वेबसाइट चेक करें।

How to Check IBPS RRB IX Reserve List

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार आईपीएस की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाएं।

स्टेप 2: फिर होम पेज पर दिख रहे ‘Click here to view a list of candidates provisionally allotted under CRP RRB IX’ के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: आपके सामने नोटिफिकेशन का पेज खुल जाएगा।

स्टेप 4: यहां आपने जिस पोस्ट के लिए आवेदन किया है उस पर क्लिक करें और फिर अपने राज्य का चयन करें।

स्टेप 5: आपके सामने प्रोविजनल रिजर्व की पीडीएफ लिस्ट खुल जाएगी।

स्टेप 6: अब आप IBPS CRP RRB IX Office Assistant & Office Scale – I Reserve List 2021 डाउनलोड कर सकते हैं।

बता दें कि इस प्रक्रिया के माध्यम से कुल 8414 पदों पर भर्ती की जाएगी। जिसमें, ऑफिस असिस्टेंट के 4,614 पद‌ और ऑफिसर स्केल -I के 3,800 पद शामिल हैं। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर चेक कर सकते हैं।