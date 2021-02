IBPS क्लर्क प्रीलिम्स का रिजल्ट, मेन्स के एडमिट कार्ड जारी, जानिए एग्जाम पैटर्न और डिटेल्स

IBPS Clerk Prelims Result, Mains Admit Card 2020: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सिलेक्शन (IBPS) ने क्लर्क भर्ती परीक्षा के लिए हुई प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया और मेन्स परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जिन लोगों ने प्रारंभिक परीक्षा पास कर ली है वे मेन्स के लिए उपस्थित होने के लिए पात्र होंगे। मेन क्लियर करने वालों को इंटरव्यू राउंड के लिए बुलाया जाएगा। परीक्षा हॉल में कॉल लेटर या एडमिट कार्ड लाना अनिवार्य है। उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन करके आधिकारिक वेबसाइट ibps.in से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव सवालों में गलत उत्तर देने पर पेनल्टी लगेगी। पेपर में हर सवाल में पांच विकल्प होते हैं। एग्जाम में एक गलत उत्तर देने पर 0.25 नंबर काट लिए जाएंगे।

एग्जाम पैटर्न की बात करें तो जनरल/फाइनेंशियल अवेयरनेस से 50 नंबर के 50 सवाल आएंगे। पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। इसे करने के लिए 35 मिनट का समय मिलेगा। यह पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। जनरल इंग्लिश से 40 नंबर के 40 सवाल आएंगे। पेपर इंग्लिश में होगा। इसे करने के लिए 35 मिनट का समय मिलेगा। यह पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड से 60 नंबर के 50 सवाल आएंगे। पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। इसे करने के लिए 45 मिनट का समय मिलेगा। यह पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 50 नंबर के 50 सवाल आएंगे। पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। इसे करने के लिए 45 मिनट का समय मिलेगा। यह पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। इस तरह पूरा पेपर 200 नंबर का होगा और इसमें 190 सवाल पूछे जाएंगे। पूरे पेपर को करने के लिए 160 मिनट या 2 घंटे 40 मिनट का वक्त मिलेगा। यह पूरा पेपर ऑब्जेक्टिव होगा।

How to Download IBPS clerk Main admit card

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाएं।

वेबसाइट के होमपेज पर ही टॉप पर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक स्क्रोल करता हुआ दिखाई देगा। उसपर क्लिक करें।

क्लिक करते ही नया पेज खुल जाएगा। अब वहां आ रहे Click here to download Online Main Exam Call Letter For CRP Clerks-X के लिंक पर क्लिक करें।

क्लिक करते ही नया पेज खुल जाएगा। अब इस नए पेज पर आपको वहां मांगी गईं डिटेल्स भरकर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे।

