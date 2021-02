IBPS Clerk CRP-X Prelims Exam Score Card 2020, Mains Exam Date: इंस्टिट्यूट ऑफ़ बैंकिंग पर्सनेल सेलेक्शन (IBPS) ने CRP क्लर्क X के तहत क्लर्क के पद के लिए प्रीलिम्स परीक्षा के लिए स्कोर कार्ड के लिंक को सक्रिय कर दिया है। उम्मीदवार, जो IBPS क्लर्क प्रारंभिक परीक्षा में बैठे थे वे आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट यानी ibps.in से IBPS क्लर्क स्कोर डाउनलोड कर सकते हैं। आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स एग्जाम के रिजल्ट 06 फरवरी 2021 को घोषित किए गए थे। इस एग्जाम में क्वॉलीफाई होने वाले उम्मीदवारों को अपना स्कोर कार्ड चेक करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और जन्म तिथि की डिटेल्स दर्ज करके लॉग-इन करना होगा।

IBPS क्लर्क भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा 5 दिसंबर, 12 व 13 दिसंबर 2020 को कंप्यूटर आधारित टेस्ट मोड में आयोजित की गई थी। आईबीपीएस क्लर्क की मुख्य परीक्षा (IBPS Clerk CRP-X Mains Exam 2021) 28 फरवरी 2021 को आयोजित की जाएगी।

IBPS Clerk CRP-X Mains Admit Card 2021: मुख्य परीक्षा के लिए उपस्थित होने के लिए, उम्मीदवारों को IBPS की आधिकारिक वेबसाइट से IBPS क्लर्क मेन्स एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। IBPS क्लर्क के मुख्य परिणाम मार्च या अप्रैल 2021 के महीने में आने की उम्मीद है। जो उम्मीदवार मुख्य परीक्षा को क्लियर करेंगे, उन्हें विभिन्न बैंक में अनंतिम आवंटन के लिए बुलाया जाएगा।

IBPS Clerk Score Card 2020: जानिए कैसे डाउनलोड करें?

चरण 1: IBPS की आधिकारिक वेबसाइट – ibps.in पर जाएं

चरण 2: होम पेज पर, ‘Click here to View Your Scores of Online Preliminary Examination for CRP Clerks X’ के लिंक पर क्लिक करें।

चरण 3: एक नया पेज खुलेगा, जहां आपको ‘पंजीकरण संख्या’ और / पासवर्ड / जन्म तिथि’ सहित अपने विवरण प्रस्तुत करने होंगे।

चरण 4: मांगी गई जरूरी जानकारी भरकर ‘लॉग-इन’ बटन पर क्लिक करना होगा।

चरण 5: अपने IBPS क्लर्क स्कोर की जांच करें।

बता दें कि, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी की गई है। प्रत्येक प्रश्न जिसके लिए उम्मीदवार द्वारा गलत उत्तर दिया गया है, उस प्रश्न को दिए गए अंकों में से एक चौथाई या 0.25 सही अंक पर आने के लिए दंड के रूप में काट दिया गया है। यदि कोई प्रश्न खाली छोड़ दिया जाता है, यानी उम्मीदवार द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है।