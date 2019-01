IBPS Clerk Prelims Result, Mains Admit Card: इंस्‍टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनल सेलेक्‍शन (IBPS) ने IBPS Clerk Main Exam 2019 के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। पिछले हफ्ते ही IBPS Clerk Prelims Exam के नतीजों का ऐलान किया गया था। 20 जनवरी को होने वाली मुख्‍य परीक्षा कंप्‍यूटर आधारित होगी। प्रीलिम्‍स में पास होने वाले कैंडिडेट्स IPBS की आधिकारिक वेबसाइट www.ibps.in से मुख्‍य परीक्षा के प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पत्र ले जाना अनिवार्य है, साथ में एक पहचान पत्र भी जरूर ले जाएं। IBPS की वेबसाइट से मुख्‍य परीक्षा की तारीख (20 जनवरी) तक प्रवेश पत्र डाउनलोड किए जा सकेंगे। इसके लिए आपको अपना रजिस्‍ट्रेशन नंबर और जन्‍म‍तिथि पता होनी चाहिए।

ये है प्रवेश पत्र डाउनलोड करने का तरीका: सबसे पहले IBPS की आधिकारिक वेबसाइट www.ibps.in पर जाएं। यहां आपको सबसे नीचे बायीं तरफ CRP Clerical का लिंक मिलेगा, इसपर क्लिक करने पर एक नया पेज खुलेगा। नए पेज पर Common Recruitment Process for Clerical Cadre VIII पर क्लिक करें। एक और पेज खुलेगा जिसमें सबसे ऊपर Click here to Download Online Main Exam Call Letter for CRP Clerks-VIII का लिंक होगा। इसपर क्लिक करेंगे तो लॉगिन पेज आएगा। यहां आप अपनी भाषा चुनने के बाद रजिस्‍ट्रेशन नंबर/रोल नंबर तथा पासवर्ड/जन्‍मतिथि भरें। कैप्‍चा भरने के बाद लॉगिन करने पर आप अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर पाएंगे।

IBPS की मुख्‍य परीक्षा में उम्‍मीदवारों को 160 मिनट में 190 सवालों के जवाब देने होंगे। चूंकि एग्‍जाम में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है इसलिए सलाह दी जाती है कि जिस प्रश्‍न का उत्‍तर न पता हो, उसका जवाब न दें। हर गलत जवाब के लिए 0.25 नंबर काटे जाएंगे। अगर सवाल का जवाब नहीं दिया है तो उसका कोई नंबर नहीं कटेगा। प्रश्‍न-पत्र चार हिस्‍सों में विभाजित होगी और सभी हिस्‍सों में क्‍वालिफाइंग मार्क्‍स लाना जरूरी है। टोटल टैली के आधार पर अंतिम परिणाम जारी किए जाएंगे।

