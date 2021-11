IBPS Admit Card 2021: इन भर्ती परीक्षाओं का एडमिट कार्ड जारी, ऐसे कर सकते हैं डाउनलोड

IBPS Admit Card 2021: इन भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड के अलावा फोटो आईडेंटिटी प्रूफ भी ले जाना होगा।

IBPS Admit Card 2021: इंस्टिट्यूट ऑफ़ बैंकिंग पर्सनल सेलेक्शन (IBPS) ने फैकल्टी रिसर्च एसोसिएट, रिसर्च एसोसिएट, हिंदी ऑफिसर और आईटी इंजीनियर सहित अन्य कई पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की जाने वाली ऑनलाइन परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने इन पदों के लिए आवेदन किया था, वह अब आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in के माध्यम से IBPS Admit Card 2021 डाउनलोड कर सकते हैं।

इन पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन परीक्षा अलग-अलग तारीख पर आयोजित की जाएगी। इन भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड के अलावा फोटो आईडेंटिटी प्रूफ भी ले जाना होगा। जानकारी के लिए बता दें कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक 10 नवंबर से 21 नवंबर 2021 तक उपलब्ध रहेगा। सभी उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर इन स्टेप्स के माध्यम से आईबीपीएस एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

How to download IBPS Admit Card 2021

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाएं।

स्टेप 2: इसके बाद होम पेज पर दिख रहे ‘Click here to Download Your Online Exam Call Letter for the Various Posts in IBPS’ के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: अब आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा।

स्टेप 4: यहां रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर और पासवर्ड या जन्म तिथि के माध्यम से लॉगिन करें।

स्टेप 5: अब आपकी स्क्रीन पर IBPS Admit Card 2021 होगा। आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं।

एग्जाम पैटर्न की बात करें तो फैकल्टी रिसर्च एसोसिएट भर्ती परीक्षा में एप्टिट्यूड और प्रोफेशनल नॉलेज से कुल 90 सवाल पूछे जाएंगे और इसे हल करने के लिए उम्मीदवारों को 120 मिनट का समय दिया जाएगा। वहीं, रिसर्च एसोसिएट भर्ती परीक्षा में रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टिट्यूड, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस से कुल 200 अंकों के 200 सवाल पूछे जाएंगे। विस्तृत जानकारी के लिए उम्मीदवार आधिकारिक नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं।