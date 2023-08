AFCAT Admit Card 2023: एयर फोर्स कॉमन एडमीशन टेस्ट का प्रवेश पत्र आज होगा जारी, अभ्यर्थी यहां लें पूरी जानकारी

प्रवेश पत्र की हार्ड कॉपी घर नहीं भेजी जाएगी। सभी अभ्यर्थियों को E-Admit Card डाउनलोड करना होगा। इसके लिए उन्हें afcat.cdac.in या https://afcat.cdac.in/AFCAT/ पर अपना यूजरनेम और पासवर्ड डालना होगा।

AFCAT Admit Card 2023: एयर फोर्स का कॉमन एडमीशन टेस्ट 25 से 27 अगस्त 2023 के बीच होगा। (फाइल फोटो)

AFCAT: भारतीय वायु सेना के फ्लाइंग ब्रांच में शॉर्ट सर्विस कमीशन और तकनीकी और गैर-तकनीकी दोनों सेवाओं के लिए ग्राउंड ड्यूटी में स्थायी कमीशन/शॉर्ट सर्विस में प्रवेश के लिए एयर फोर्स का कॉमन एडमीशन टेस्ट 25 से 27 अगस्त 2023 के बीच होगा। इस परीक्षा का प्रवेश पत्र गुरुवार (10 अगस्त 2023) को शाम पांच से छह बजे के बीच जारी किया जाएगा। इस परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी एयरफोर्स के आधिकारिक लिंक afcat.cdac.in पर जाकर प्रवेश पत्र (Admit Card) डाउनलोड कर सकते हैं। प्रवेश पत्र की हार्ड कॉपी घर नहीं भेजी जाएगी। सभी अभ्यर्थियों को E-Admit Card डाउनलोड करना होगा। इसके लिए उन्हें afcat.cdac.in या https://afcat.cdac.in/AFCAT/ पर अपना यूजरनेम और पासवर्ड डालना होगा। प्रवेश पत्र इस तरह से डाउनलोड करें अभ्यर्थी सबसे पहले एयरफोर्स की आधिकारिक वेबसाइट afcat.cdac.in पर जाएं। उसमें Candidate Log in या ‘उम्मीदवार लॉगिन’ टैब पर ‘AFCAT 02/2023’ पर क्लिक करें। इसके बाद अभ्यर्थी अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें। इतना करने के बाद Download Admit Card पर क्लिक करें और उसका प्रिंट ले लें। परीक्षा 25 से 27 अगस्त 2023 के बीच होगी। अपने निर्धारित समय पर अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर इन जरूरी चीजों को ले जाना नहीं भूलें। इन्हें पहले से ही ठीक से रख लें। AFCAT 2 एडमिट कार्ड का प्रिंट।

मूल आधार कार्ड (फोटोकॉपी को नहीं माना जाएगा)।

पैन कार्ड/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/वोटर आईडी कार्ड/कॉलेज पहचान पत्र में से कोई एक या कोई अन्य वैध फोटो पहचान पत्र प्रमाण, जिसमें नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि आदि लिखे हो और अभ्यर्थी की साफ फोटो दिख रही हो। यह आधार कार्ड के अलावा जरूरी है।

दो पासपोर्ट आकार के रंगीन फोटोग्राफ – दोनों ऑनलाइन आवेदन के दौरान अपलोड किए गए फोटो के जैसे ही हों।

अटेंडेट शीट और रफवर्क पर हस्ताक्षर करने के लिए नीला या काला बॉलपॉइंट पेन। अगर कोई समस्या हो तो यहां से संपर्क करें जिन अभ्यर्थियों को Admit Card डाउनलोड करने में किसी तरह की समस्या हो वे 020-25503105 या 020-25503106 पर फोन करके इसे निकलवा सकते हैं। इसके अलावा अपनी समस्या [email protected] पर ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं।

