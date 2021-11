HSSC Result 2021: आयोग ने जारी किया इस भर्ती परीक्षा का रिजल्ट, यह रहा चेक करने का डायरेक्ट लिंक

HSSC Result 2021: हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा लिखित परीक्षा 31 जनवरी 2021 को आयोजित की गई थी।

HSSC Result 2021: हरियाणा स्टाफ सेलेक्शन कमीशन (HSSC) ने आर्ट और क्राफ्ट टीचर पदों पर भर्ती के लिए आयोजित लिखित परीक्षा और इंटरव्यू का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार इस भर्ती परीक्षा में उपस्थित हुए थे, वह अब आयोग की आधिकारिक वेबसाइट hssc.gov.in के माध्यम से अपना रिजल्ट चेक करके डाउनलोड कर सकते हैं।

इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट में कुल 816 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा लिखित परीक्षा 31 जनवरी 2021 को आयोजित की गई थी। जिसके बाद उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। जानकारी के लिए बता दें कि लिखित परीक्षा 200 अंको की थी। जबकि, इंटरव्यू 25 अंकों के लिए आयोजित किया गया था। सभी उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर इन स्टेप्स के माध्यम से आर्ट और क्राफ्ट टीचर भर्ती परीक्षा का फाइनल रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं।

How to download HSSC Art and Craft Teacher Final Result 2021

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट hssc.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2: इसके बाद होम पेज पर दिख रहे ‘Result’ टैब पर क्लिक करें।

स्टेप 3: अब आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा। ‌ यहां ‘Final Result for the post of Art & Craft Teacher, Cat. No. 22’ के पीडीएफ पर क्लिक करें।

स्टेप 4: फिर आपके सामने रिजल्ट का एक पीडीएफ खुल जाएगा।

स्टेप 5: आप HSSC Result 2021 चेक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं।

आर्ट और क्राफ्ट टीचर भर्ती परीक्षा में जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए कट ऑफ मार्क 142 अंक है। वहीं, जनरल कैटेगरी वेटिंग लिस्ट के लिए 140 अंक है। विस्तृत जानकारी के लिए उम्मीदवार अधिकारी वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं।