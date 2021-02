HSSC LDC results 2021: हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर लोअर डिविजनल क्लर्क की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। जो उम्मीदवार एचएसएससी एलडीसी भर्ती परीक्षा में उपस्थित हुए हैं, वे अपना परिणाम hssc.gov.in पर देख सकते हैं। आयोग ने 25 फरवरी, 2020 को कंप्यूटर आधारित भर्ती परीक्षा आयोजित की थी।

इस एग्जाम में सफल होने वाले उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन 23.02.2021 से 26.02.2021 तक आयोजित किया जाएगा। उम्मीदवारों को ताऊ देवी लाल स्टेडियम, सेक्टर -3, पंचकूला में सुबह 09.00 बजे रिपोर्ट करने की सलाह दी जाती है। उन्हें सभी ओरिजनल डॉक्यूमेंट लाने के लिए भी निर्देशित किया जाता है।

HSSC LDC results 2020: ऐसे देखें रिजल्ट

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) की ऑफिशियल वेबसाइट hssc.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2: ऑफिशियल वेबसाइट पर दिए गए लिंक “Result of Written Examination and notice to candidates for Scrutiny of Documents for the post of Lower Divisonal Clerk of DHBVNL ,Haryana Cat No. 04,” पर क्लिक करें।

स्टेप 3: इस लिंक पर क्लिक करने के बाद उम्मीदवारों के सामने एक पीडीएफ खुलेगी।

स्टेप 4: उम्मीदवार अपना रोलनंबर पीडीएफ में देख सकते है।

सभी दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियों का एक सेट, एक आईडी प्रमाण और डाउनलोड किए गए आवेदन पत्र की प्रतिलिपि लेकर उम्मीदवार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भाग लें। पूर्ण जानकारी के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट देखें।