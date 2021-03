HSSC ने जारी किया इन कैंडिडेट्स का फाइनल रिजल्ट, ये रहा चेक करने का डायरेक्ट लिंक

HSSC Final Result 2021: हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) ने जूनियर अकाउंटेंट के पदों को भरने के लिए अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। वे सभी उम्मीदवार जो जूनियर अकाउंटेंट पोस्ट के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया में शामिल हुए थे वे हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) की आधिकारिक वेबसाइट hssc.gov.in के माध्यम से अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) ने जूनियर अकाउंटेंट पोस्ट के लिए फाइनल रिजल्ट 2021 की पीडीएफ को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है।

चयन लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों के प्रदर्शन के आधार पर किया गया है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) ने जूनियर लेखाकार पदों के लिए लिखित परीक्षा (CBT) का आयोजन 01.03.2020 को किया था। इसमें पास होने वाले कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था। रिजल्ट चेक करने के लिए डायरेक्ट लिंक भी यहां दिया गया है। जूनियर अकाउंटेंट पद पर नियुक्त होने वाले उम्मीदवारों को हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (HVPNL) में नौकरी पर रखा जाएगा। इस भर्ती अभियान में कुल 19 खाली पदों को भरा जाएगा।

How to Download: HSSC Final Result 2021

रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले एचएससएसी की आधिकारिक वेबसाइट hssc.gov.in पर जाएं।

वेबसाइट के होम पेज पर, ‘रिजल्ट’ सेक्शन में जाएं।

यहां, ‘Final result for the post of Junior Accountant, Cat. No. 18’ का लिंक दिखाई देगा।

इसके सामने, पीडीएफ का लिंक मिलेगा। इस लिंक पर क्लिक करके PDF डाउनलोड करें।

अब अपना रोल नंबर चेक करें और रिजल्ट की कॉपी का प्रिंटआउट ले लें।

रिजल्ट चेक करने का डायरेक्ट लिंक https://hssc.gov.in/hssccms/uploads/results/55254-18-sd.pdf है।