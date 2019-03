Haryana Staff Selection Commission (HSSC) ने सिपाही भर्ती के अंतिम नतीजे जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार अपना रिजल्ट www.hssc.gov.in पर चेक कर सकते हैं। लिखित परीक्षा, फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और डॉक्यूमेंट्स स्क्रूटिनी के बाद फाइनल उम्मीदवारों का सिलेक्शन हो गया है। चलिए सबसे पहले जानते हैं रिजल्ट चेक करने का तरीका। ‘Male Constable (GD) Cat. No. 01, Advt. No.03/2018’ देखने के लिए विजिट करें वेबसाइट www.hssc.gov.in पर। होम पेज से ‘Result’ सेक्शन में जाएं। यहां से “Final Result For the Post of Male Constable (GD)” लिंक पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद एक पीडीएफ फाइल खुलेगी।

इस पीडीएफ फाइल में ही सिलेक्ट हुए उम्मीदवारों के रोल नंबर्स हैं। अपना रोल नंबर चेक करने के लिए टाइप करें “Ctrl+F” और फिर सर्च बॉक्स में अपना रोल नंबर डालें। बता दें सिपाही के कुल 5000 पदों पर भर्ती होनी है। सिलेक्ट हुए उम्मीदवारों में 2300 सामान्य वर्ग के हैं। वहीं 700 उम्मीदवार BCA श्रेणी के हैं, 400 BCB के, 350 ESM GEN, 100 ESM SC, 100 ESM BCA और 150 ESM श्रेणी के उम्मीदवारों का सिलेक्शन हुआ है। पूरी लिस्ट देखने के लिए विजिट करें hssc.gov.in पर।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App