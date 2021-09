HSSC Constable Answer Key 2021: एचएसएससी ने जारी की कांस्टेबल जीडी की आंसर की, ऐसे करें चेक

HSSC Constable Answer Key 2021: महिला कांस्टेबल की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 18 सितंबर को शाम की शिफ्ट में और 19 सितंबर को सुबह और शाम की शिफ्ट में आयोजित की गई थी।

HSSC Constable Answer Key 2021: हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने महिला कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की आंसर की अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी है। महिला कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवार एचएसएससी की आधिकारिक वेब साइटhssc.gov.in पर अपनी प्रारंभिक आंसर की देख सकते हैं। महिला कांस्टेबल की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 18 सितंबर को शाम की शिफ्ट में और 19 सितंबर को सुबह और शाम की शिफ्ट में आयोजित की गई थी।

उम्मीदवार 24 सितंबर, 2021 से 26 सितंबर, 2021 शाम 5 बजे तक अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद, आयोग द्वारा किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। उम्मीदवारों को पद के नाम के साथ विज्ञापन संख्या, श्रेणी संख्या, परीक्षा की तारीख, सेट कोड, पाली / सत्र और प्रश्न संख्या जिस पर आपत्ति उठाई जाती है आपत्ति निर्दिष्ट करने की सलाह दी जाती है, अन्यथा आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।

एचएसएससी महिला कांस्टेबल आंसर की चेक करने का डायरेक्ट लिंक नीचे दिया गया है। कैंडिडेट्स लिंक के माध्यम से शाम और सुबह की शिफ्ट के लिए एचएसएससी कांस्टेबल आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं।

How to check for HSSC answer key for the post of female constable (GD)

आंसर की चेक करने के लिए सबसे पहले कैंडिडेट्स आधिकारिक वेब साइटhssc.gov.in पर जाएं।

वेबसाइट के होमपेज पर आपको “Public Notices” का लिंक मिलेगा उसपर क्लिक करें।

अब “Answer Key for the post Female Constable” के लिंक पर क्लिक करें।

अब आंसर की आपके सामने आ जाएगी।

How to raise objection regarding any answer

कैंडिडेट्स को आपत्ति दर्ज कराने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेब साइटhssc.gov.in पर जाना होगा।

वहां “Inviting Objection for answer key (Cat. No. 02 , Advt. No. 04/2020)” पर क्लिक करना होगा।

इसके बाद आप अपनी आपत्ति दर्ज करा पाएंगे।

फीमेल कांस्टेबल (GD) -19.09.2021 (शाम की शिफ्ट):hssc.gov.in/hssccms/uploads/publicnotice/71421-Answer%20key%20for%20S2CFES-S3_unlocked.pdf

फीमेल कांस्टेबल (GD) -19.09.2021 (सुबह की शिफ्ट):hssc.gov.in/hssccms/uploads/publicnotice/59429-Shuffling%20pattern%20and%20Answer%20key%20(CFMS-S2)_unlocked.pdf

फीमेल कांस्टेबल (GD) -18.09.2021 (शाम की शिफ्ट):hssc.gov.in/hssccms/uploads/publicnotice/86440-Jumbling%20Index%20and%20Answer%20key%20for%20CFES-S1%20(20-9-2021)_unlocked.pdf

