HSSC Clerk Waiting List 2019: हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) ने विज्ञापन नंबर 5/2019, कैट नंबर 01 के क्लर्क के पद के लिए शेष परिणाम (प्रतीक्षा) जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार एचएसएससी क्लर्क परिणाम एचएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट hssc.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। प्रतीक्षारत उम्मीदवारों के लिए HSSC क्लर्क रिजल्ट लिंक नीचे दिया गया है। उम्मीदवार डायरेक्ट लिंक के माध्यम से शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के रोल नंबर चेक कर सकते हैं।

आधिकारिक नोटिस के अनुसार, पहले के नोटिस दिनांक 03.09.2020, 22.10.2020, लिखित परीक्षा, दस्तावेजों की जांच और क्लर्क के पदों के लिए सामाजिक-आर्थिक मानदंड, विभिन्न बोर्डों / निगमों और विभागों, हरियाणा के पद के लिए सामाजिक-आर्थिक मानदंड के आधार पर वेटिंग लिस्ट जारी की गई है। रिजल्ट कैटेगरी वाइज और योग्यता के अनुसार दिखाया गया है और हर कैटेगरी में पहले से चयनित उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंकों को कोष्ठक में दिखाया गया है।

एचएसएससी क्लर्क भर्ती 2021 में क्लर्क (ग्रुप सी) के 4858 पद भरे जा रहे हैं। एचएसएससी क्लर्क परीक्षा 21 से 23 सितंबर 2019 तक आयोजित की गई थी और चयनित उम्मीदवारों के लिए दस्तावेजों की जांच 07 जनवरी 2020 से 20 जनवरी 2020, 17 18 और 19 फरवरी 2020 और 05 से 07 अगस्त 2020 तक आयोजित की गई थी। अनुपस्थित उम्मीदवारों की जांच 25 और 27 जुलाई 2020 को आयोजित की गई थी।

How to Download HSSC Clerk Waiting List 2021

एचएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट – hssc.gov.in पर जाएं।

वेबसाइट के होमपेज पर आ रहे ‘ Final result remaining (Waiting) for the post of Clerk, Cat. No. 01’ के लिंक पर क्लिक करें।

एचएसएससी रिजल्ट पीडीएफ डाउनलोड करें

चयनित उम्मीदवारों के रोल नंबर की चेक करें।

रिजल्ट चेक करने का डायरेक्ट लिंक ये

https://www.hssc.gov.in/hssccms/uploads/results/37128-clerk-waitng.pdf है।