HPSSC JOA Result 2021: हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग (HPSSC) ने JOA (IT) (नियमित / अनुबंध के आधार पर) पद कोड: 817 के लिए रिजल्ट जारी किया है। जो उम्मीदवार JOA Exam 2021 में भाग लिया था, वे आधिकारिक वेबसाइट HPSSC.iehpsssb.hp.gov.in के माध्यम से रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं।

HPSSC JOA Exam 2021 21 मार्च 2021 को आयोजित किया गया था। जेओए (आईटी) के 1867 पदों की भर्ती के लिए लिखित ऑब्जेक्टिव टाइप स्क्रीनिंग टेस्ट का परिणाम आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। जिसमें 19024 उम्मीदवारों को आगे की चयन प्रक्रिया के लिए अनंतिम रूप से शॉर्टलिस्ट किया गया है।

जारी किए गये रिजल्ट के अनुसार, लगभग 107878 ​​उम्मीदवार उपस्थित हुए और 102114 उम्मीदवार अनुपस्थित रहे। उपस्थित हुए कुल 107878 उम्मीदवारों में से, कुल 19024 उम्मीदवारों को आगे की चयन प्रक्रिया के लिए अनंतिम रूप से शॉर्टलिस्ट किया गया है।

HPSSC JOA Result 2021: ऐसे करें चेक

स्टेप 1: एचपीएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट यानी hpsssb.hp.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2: रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करें।

स्टेप 3: होमपेज पर दिए लिंक ‘Notification regarding the result of written objective type screening test for the post of JOA (IT) (on Regular/ contract basis) Post Code: 817 (New) (Date: 01 Jul 2021)’ पर क्लिक करें।

स्टेप 4: कैंडिडेट्स के सामने एक पीडीएफ खुल जाएगी।

स्टेप 5: HPSSC JOA Exam 2021 Result डाउनलोड कर सकते हैं।

शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की टाइपिंग स्किल टेस्ट 14 जुलाई से 18 सितंबर 2021 तक एचपी कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर के परिसर में सुबह 9:30 बजे आयोजित की जाएगी।