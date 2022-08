HPSC Lecturer Result 2022: हरियाणा पब्लिक सर्विस कमिशन (HPSC) ने लेक्चरर पदों पर भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया है। जिन अभ्यर्थियों ने HPSC Lecturer Exam 2022 में भाग लिया था, वह अब आयोग की आधिकारिक वेबसाइट hpsc.gov.in के माध्यम से आप का रिजल्ट चेक कर सकते हैं।

आयोग द्वारा विभिन्न विषयों में लेक्चरर पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 11 जून और 12 जून 2022 को आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को अब इंटरव्यू के लिए उपस्थित होना होगा। सभी अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर इन स्टेप्स के माध्यम से अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं।

How to download HPSC Lecturer Result 2022

स्टेप 1: सबसे पहले अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट hpsc.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2: इसके बाद होम पेज पर दिख रहे ‘Recritment Test Result for Posts of Lecturer (Group-B) in various subjects and Foreman Instructor in Technical Education Department, Haryana. Advt No. 11/2021 held on 11.06.2022 & 12.06.2022’ के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: अब आपके सामने रिजल्ट का एक पीडीएफ खुल जाएगा।

स्टेप 4: अभ्यर्थी इस पीडीएफ में अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं।

आधिकारिक सूचना के अनुसार, इस प्रक्रिया के माध्यम से लेक्चरर (ग्रुप बी) के 437 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। इन पदों पर भर्ती के लिए 13 दिसंबर 2021 से 6 जनवरी 2022 तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। बता दें कि लेक्चरर पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को 53100 रुपए महीने तक का वेतन दिया जाएगा। विस्तृत जानकारी के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं।