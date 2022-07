HPSC ADO Recruitment 2022: हरियाणा लोक सेवा आयोग ने कृषि विकास अधिकारी (मृदा संरक्षण/मृदा सर्वेक्षण) ,ग्रुप-बी के पदों पर भर्तियां निकाली हैं। इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी है। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट hpsc.gov.in के जरिए 19 जुलाई 2022 तक आवेदन कर सकते हैं।

इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 100 रिक्त पदों को भरा जाएगा। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट के जरिए निर्धारित लास्ट डेट या उससे पहले तक आवेदन कर सकते हैं।

शैक्षणिक योग्यता

इन पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएससी (ऑनर्स) एग्रीकल्चर या बीएससी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता संबंधी अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी नोटिफिकेशन को देश सकते हैं।

आयु सीमा

आवेदक की उम्र 18 वर्ष से 42 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की सीमा में बीसी, एससी व एसटी वर्ग के आवेदक को 5वर्ष की छूट दी गई है।

चयन प्रक्रिया

कृषि विकास अधिकारी के पदों पर आवेदक का चयन लिखित परीक्षा के जरिएन किया जाएगा। परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट के जरिए किया जाएगा।

ऐसे करें आवेदन

-सबसे पहले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट hpsc.gov.in पर जाएं।

-होम पेज पर दिए गए Click Here To Apply Online For Advt. No. 15 Of 2022 – Agriculture Development Officer (Soil Conservation/Soil Survey) In Agriculture And Farmers Welfare Department, Haryana के लिंक पर क्लिक करें।

-अब New Registration पर क्लिक करें।

-आवश्यक विवरण को दर्ज करें।

-आवश्यक दस्तावेज को अपलोड करें।

-आवेदन शुल्क का भुगतान करें और सबमिट करें।

HPSC ADO Recruitment 2022: इनका रखें ध्यान

आवेदन शुरू होने की तिथि – 29 जून 2022

आवेदन की अंतिम तिथि – 19 जुलाई 2022