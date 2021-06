हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन (HPPSC) ने कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर E-2 लेवल पर असिस्टेंट इंजीनियर (एग्जीक्यूटिव ट्रेनी – मैकेनिक) के पद पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। उम्मीदवार 25 जून 2021 तक एचपीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट hppsc.hp.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। इस प्रक्रिया के माध्यम से एमपीपी (MPP) और पावर डिपार्टमेंट के कुल 6 पदों पर भर्ती की जाएगी। चयनित उम्मीदवारों को 16,650 – 39,100 रुपए के पे स्केल पर वेतन दिया जाएगा। वेतन के अलावा 5,800 रुपए का ग्रेड पे भी मिलेगा।

इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की आयु 18 साल से 30 साल के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से मैकेनिकल इंजीनियरिंग/ M.Tech(मैकेनिकल)/ हाइड्रो पावर प्लांट इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में कम से कम 60% अंक होने चाहिए। हालांकि एससी /एसटी और एचपीपीसीएल के इंटरनल उम्मीदवारों को 5% की छूट दी जाती है।

उम्मीदवारों का चयन प्रीलिम्स एग्जा़म और पर्सनालिटी टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। प्रिलिमनरी एग्जा़म में एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें 100 नंबर के 100 ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल पूछे जाएंगे। इसमें 80 सवाल BE/ B.Tech लेवल के होंगे, हिमाचल प्रदेश के जनरल नॉलेज से 10 सवाल होंगे और बाकी 10 सवाल राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मामलों से होंगे।

इन पदों पर उम्मीदवार 25 जून तक आवेदन कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों को 400 रुपए और आरक्षित कैटेगरी के उम्मीदवारों को 100 रुपए का आवेदन शुल्क देना होगा। हालांकि, महिला उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क नहीं जमा करना पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर चेक करें।

How to Apply for HPPSC Assistant Engineer 2021

स्टेप 1: सबसे पहले एचपीपीएससी के आधिकारिक पोर्टल hppsc.hp.gov.in पर जाएं

स्टेप 2: फिर होमपेज पर, ‘Apply Online’ टैब पर जाएं, और “Online Application Registration” पर क्लिक करें।

स्टेप 3: आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा। यहां आपको ‘ New Registration’ पर क्लिक करना होगा।

स्टेप 4: सभी अनिवार्य फ़ील्ड भरें और सबमिट करें। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड भेजा जाएगा।

स्टेप 5: रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड सेव करें और आवेदन भरें।

स्टेप 6: अब ज़रूरी डाक्युमेंट्स अपलोड करें और आवेदन शुल्क जमा करके सबमिट पर क्लिक करें।

स्टेप 7: अब आप आवेदन डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं।