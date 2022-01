Haryana MO Recruitment 2022: रिक्त पदों की संख्या 980 है। ज्यादा जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट haryanahealth.nic.in पर जाएं।

Haryana MO Recruitment 2022: मेडिकल सेक्टर में सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए बड़ा मौका है। हेल्थ डिपार्टमेंट, हरियाणा ने मेडिकल ऑफिसर के पद पर भर्ती निकाली है।

आवेदन करने के लिए हरियाणा स्वास्थ्य विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें। आवेदन की प्रक्रिया 10 जनवरी को शुरू हुई थी और आवेदन की आखिरी तारीख 30 जनवरी 2022 है।

जो कैंडीडेट इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उनके पास मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्थान से मेडिसिन और सर्जरी में ग्रेजुएशन की डिग्री होना जरूरी है।

कैंडीडेट्स का चयन लिखित परीक्षा, पीजी डिग्री और पीजी डिग्री डिप्लोमा में प्राप्त अंकों के आधार पर होगा।

Haryana MO Recruitment 2022: कैसे करें आवेदन

स्टेप 1-ऑफिशियल वेबसाइट- haryanahealth.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2- Recruitment के लिंक पर जाएं।

स्टेप 3- Click here to apply for the advertised posts of Medical Officer, Health Department, Government of Haryana के लिंक पर जाएं।

स्टेप 4- Apply Online के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 5- रजिस्ट्रेशन करें और आवेदन फॉर्म भरें।