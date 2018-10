गुजरात हाई कोर्ट में इस पद पर भर्ती, जल्दी करें आवेदन!

गुजरात हाई कोर्ट ने असिस्टेंट लाइब्रेरियन पदों के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। आवेदन करने की आखिरी तारीख 15 अक्टूबर 2018 है। इस पद पर चयनित उम्मीदवार का प्रतिमाह वेतनमान 44900 – 1,42,400 रुपये होगा। चलिए विस्तार से जानते हैं इन भर्तियों के बारे में। आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का M.Lib. / Master in Library and Information Science and CCC / CCC+ level सर्टिफिकेट धारक होना अनिवार्य है। आवेदन करने के लिए आयु सीमा भी तय की गई है। सिर्फ 18 से 35 साल की उम्र के लोग ही आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को आवेदन शुल्क भी भरना होगा।

आवेदन करने के लिए SC/ ST/ EBC/ PH/ Ex- Servicemen वर्ग के उम्मीदवार को 300 रुपये का आवेदन शुल्क भरना होगा। अन्य सभी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 600 रुपये है। उम्मीदवार आवेदन शुल्क ऑनलाइन पेमेंट या कैश या ऑफलाइन बैंक चालान के जरिए भर सकते हैं। चालान ऑनलाइन SBI e-Pay वेबसाइट पर जनरेट किया जाएगा। पद के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर है। सिलेक्शन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा।

ऐसे करें आवेदन- ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको gujarathighcourt.nic.in पर विजिट करना होगा। वेबसाइट के होम पेज से रिक्रूटमेंट सेक्शन में करंट ओपनिंग्स सब-सेक्शन में जाएं। यहां से “Detailed Advertisement for the Direct Recruitment to the post of ASSISTANT LIBRARIAN [NO. RC/B.1304/2018(Assistant Librarian)]” के लिंक पर क्लिक करें। नोटिफिकेशन में उपलब्ध जरूरी डिटेल्स पढ़ें और फिर आवेदन करें। विस्तृत जानकारी आप वेबसाइट पर उपलब्ध नोटिफिकेशन से भी हासिल कर सकते हैं।

