यहां होनी है Staff Nurse पदों पर भर्ती, जानिए पूरी डिटेल्स और करें आवेदन

आंध्र प्रदेश सरकार ने Staff Nurse पदों पर भर्ती के लिए नया नोटिफिकेशन जारी किया है। Commissionerate of Health & Family Welfar, Andhra Pradesh Staff Nurse के 155 पदों पर भर्ती करेगा। आवेदन करने की आखिरी तारीख 5 मार्च 2019 है। चलिए विस्तार से जानते हैं इन पदों पर होने वाली भर्तियों के बारे में। आवेदन करने के लिए एक उम्मीदवार के पास जो क्वॉलिफिकेशन्स होना जरूरी है वह 12वीं कक्षा पास और General Nursing and Midwifery है। साथ में A.P. Nursing And Midwives Council में उनका परमानेंट रजिस्ट्रेशन हो। आवेदन करने के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष तय की गई है। हालांकि SC/ ST/ BC उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 साल और PWD उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा 50 साल है।

आवेदन करने के लिए सामान्य और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को 500 रुपये का आवेदन शुल्क भरना होगा। वहीं SC/ ST/ PH/ BC के लिए आवेदन निशुल्क है। Public Health and Family Welfare के फेवर में डिमांड ड्राफ्ट बनवाकर आप आवेदन शुल्क जमा करा सकते हैं। ध्यान रहे आवेदन आप सिर्फ 5 मार्च शाम के 5 बजे तक ही कर सकते हैं। आवेदन आप ऑफलाइन तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए आप एप्लिकेशन फॉर्म भरकर निम्नलिखित पतों पर भेज सकते हैं। सिलेक्शन इंटरव्यू और लिखित परीक्षा के तहत होगा। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें cfw.ap.nic.in पर।

इन पतों पर भेजें एप्लिकेशन फॉर्म

-Regional Director of Medical and Health Services, Opp. Bullaiah College, Resapuvanipalem, Visakhapatnam

-Regional Director of Medical and Health Services, District Headquarters Hospital Compound, Rajamahendravaram

-Regional Director of Medical and Health Services, Janda Chettu Street, Near Aswani Hospital, Back side of RTC Bus Stand, Old Guntur, Gunturon

