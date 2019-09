Government Jobs, Sarkari Noukri: इंडियन आर्मी में पहली बार महिलाओं की भर्ती के लिए रैली का आयोजन किया गया। सेना में सिपाही पद के लिए (Indin Army Constable Recruitment) आयोजित दौड़ प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की लगभग 4458 महिलाओं ने शिरकत की। यह दौड़ प्रतियोगिता 4 दिनों तक चलेगी। महिला सशक्तिकरण की दिशा में कदम बढ़ाते हुए इंडियन आर्मी ने यह ऐतिहासिक कदम उठाया है। लखनऊ कैंड स्थित आर्मी मेडिकल सेंटर के स्टेडियम में दौड़ की शुरुआत हुई है।

जानें कब, क्या होगा?: प्राप्त जानकारी के मुताबिक 12 से 14 सितंबर तक पहले चरण में शारीरिक माप (physic measurement), फिटनेस (Fitness Test) और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन (Documents Verfication) होगा। 15 सितंबर को मेडिकल टेस्ट होगा। इसके बाद सफल आवेदकों की लिखित परीक्षा (written test) अक्टूबर में होगी।

First day of historic women recruitment rally of Indian Army @adgpi in Lucknow. More than 4 thousand candidates from Uttar Pradesh and Uttarakhand are taking part in the 4 day long rally.#Report: Sushil pic.twitter.com/oOZphDPFZa

— All India Radio News (@airnewsalerts) September 12, 2019