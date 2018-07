दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में इंटरनेट का मतलब गूगल होता है और गूगल में जॉब करना ज्यादाकर लोगों का सपना। सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी देखा जा रहा है जिसमें बताया गया है कि जॉब इंटरव्यू के दौरान गूगल कैसे-कैसे सवाल करता रहा है। बिजनेस इंसाइडर के द्वारा ट्वीट किए गए वीडियो के मुताबिक ये सवाल इतने मुश्किल हैं कि खुद गूगल ने भी इन्हें पूछना बंद कर दिया है। यहां ऐसे सात सवालों की लिस्ट है जिन्हें गूगल ने पूछना बंद कर दिया है, फिर भी इन सवालों को जानना जरूरी है और सबसे दिलचस्प इनके जवाब जानना भी है। जवाब आपको वीडियो में मिलेंगे। सवाल कुछ इस प्रकार हैं- 1. मैनहोल के ढक्कन गोल क्यों होते हैं? 2. अगर आप दीवार घड़ी पर 3:15 बजे का समय देखते हैं, तब घंटे और मिनट वाली सुई के बीच का एंगल क्या होगा? 3. सिएटल में सभी खिड़कियां धोने के लिए आप कितना पैसा लेंगे? 4. अगर आप समुद्री डाकुओं के जहाज के कप्तान हैं और आपके क्रू को वोट करना है कि सोना कैसे बंटेगा, अगर क्रू के आधे से भी कम लोग आपसे सहमत होते हैं तो आप मारे जाएंगे, आप सोना किस प्रकार बांटेगे कि आपको आपका हिस्सा भी मिल जाए और जिंदा भी बने रहें?

5. एक दिन में दीवार घड़ी के सुइयां कितनी बार एक साथ होती हैं? 6. अपने 3 साल के भतीजे को तीन वाक्यों में एक डेटाबेस के बारे में कैसे समझाएंगे? 7. एक आदमी धक्का देकर अपनी कार को होटल ले गया और अपना धन गंवा दिया, कैसे? बता दें कि इंटरनेट से प्राप्त जानकारी के मुताबिक गूगल किसी को भी नौकरी देने से पहले ठोक बजाकर उसका आईक्यू लेवल परखता है। इसलिए अगर आप भी गूगल में जॉब करने का सपना रखते हैं तो आपको हर तरह अपना दिमाग दौड़ाना होगा।

Google used to ask these questions during interviews — it's a good thing they stopped pic.twitter.com/X0QCF9OnZk

