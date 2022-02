GHC Recruitment 2022: लॉ ग्रेजुएट्स के लिए बड़ा मौका, गुजरात हाईकोर्ट में 200 से ज्यादा सिविल जजों के पद पर वैकेंसी, जानें डिटेल्स

GHC Recruitment 2022: अगर आप इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होना चाहते हैं तो लॉ में ग्रेजुएशन होना जरूरी है।

GHC Recruitment: गुजरात हाईकोर्ट ने सिविल जज के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। अगर आप वकालत के पेशे में हैं और जज बनने की इच्छा रखते हैं तो अपने सपनों को पूरा करने का ये एक बड़ा मौका है।

रिक्त पदों की संख्या 219 है और आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन है। आवेदन 3 फरवरी 2022 से किए जा सकेंगे। आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट gujarathighcourt.nic.in पर विजिट करना होगा।

आवेदन की प्रक्रिया 2 मार्च 2022 तक जारी रहेगी। उम्मीदवारों को ये सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले एक बार नोटिफिकेशन को पढ़ लें। हालांकि अभी गुजरात हाईकोर्ट ने शॉर्ट नोटिस के जरिए इस भर्ती की जानकारी दी है।

इन पदों पर आवेदन करने के लिए कैंडीडेट का लॉ ग्रेजुएट होना आवश्यक है। अभी भर्ती से जुड़ी विस्तृत जानकारी नहीं आई है। उसके लिए आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें।

GHC Recruitment 2022: कैसे चेक करें नोटिफिकेशन

स्टेप 1- आधिकारिक वेबसाइट -gujarathighcourt.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2- Current Openings सेक्शन पर जाएं।

स्टेप 3- NOTIFICATION: Vacancies for the Cadre of Civil Judges पर क्लिक करें।

स्टेप 4- यहां गुजरात हाईकोर्ट 2022 शॉर्ट नोटिस की पीडीएफ फाइल मिलेगी।