GAIL India Jobs: गेल इंडिया में सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, आवेदन करने की तारीख बढ़ी

गेल इंडिया लिमिटेड ने सीनियर एसोसिएट और जूनियर एसोसिएट के 120 पदों पर वैकेंसी निकाली है|

गेल इंडिया में नौकरी पाने का सुनहरा मौका है| (Express)

Gail India jobs: बेरोजगारी की मार झेल रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। गेल इंडिया में नौकरी पाने का सुनहरा मौका आया है। असल में गेल इंडिया लिमिटेड ने सीनियर एसोसिएट और जूनियर एसोसिएट के 120 पदों पर वैकेंसी निकाली है पहले इसके आवेदन की अंतिम तिथि 10 अप्रैल थी मगर आवेदनकर्ताओं की मांग को देखते हुए अब आवेदन की तारीख को बढ़ाकर 17 अप्रैल कर दी गई है। आवेदन करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट gailgas.com पर जाना होगा। बशर्ते आपकी अधिकतम उम्र 32 साल होनी चाहिए। हालांकि रिजर्व कैंडिडेट्स को उम्र में कुछ छूट मिलेगी। ध्यान रहे कि इस जॉब के लिए आप सिर्फ ऑनलॉइन ही आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा, इसलिए आप इसकी कोशिश भी ना करें। साथ ही आपको ध्यान रखना होगा कि फॉर्म गलत न भरें या फिर फॉर्म में कोई गलती ना हो वरना इसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसलिए आप अंतिम तारीख का ध्यान रखें और सही जानकारी के साथ फॉर्म भरे। ध्यान देने वाली बात यह है कि उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा यानि इस नौकरी के लिए आपको रिटेन टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं सैलरी की तो अगर आपका चयन हो जाता है तो आपको हर महीने 40 हजार से लेकर 60 हजार रूपए महीने की सैलरी दी जाएगी। ध्यान रहे जनरल और ओबीसी आवेदनकर्ताओं को आवेदन के लिए 100 रूपए का शुल्क देना होगा जबकि रिजर्व कैटगरी वालों को कोई भुगतान नहीं करना होगा। देखें किन पदों पर निकली है वैकेंसी- सीनियर एसोसिएट (टेक्निकल) : 72

सीनियर एसोसिएट (फायर एंड सेफ्टी) : 12

सीनियर एसोसिएट (मार्केटिंग) : 6

सीनियर एसोसिएट (फाइनेंस अकाउंट) : 6

सीनियर एसोसिएट (कंपनी सेक्रेटरी ) : 2

सीनियर एसोसिएट (ह्यूमन रिसोर्स) : 6

जूनियर एसोसिएट : 16 कैसे करें आवेदन- सबसे पहले आपको गेल की ऑफिशियल वेबसाइट gailgas.com पर जाना होगा

फिर करियर ऑप्शन को सेलेक्ट करें और अप्लाई नाऊ पर क्लिक करें

इसके बाद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें

अब आपको अप्लाई करना होगा

इसके बाद डाक्यूमेंट्स अपलोड करें और शुल्क भरें

अब फॉर्म को डाउनलोड कर लें

