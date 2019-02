Food Corporation of India (FCI) ने बड़े पैमाने पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। ग्रेजुएट्स, इंजीनियरिंग और डिप्लोमा होल्डर्स के लिए नौकरी पाने का यह सुनहरा अवसर है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 मार्च 2019 है। यहां Assistant, Junior Engineer, Typist और Stenographer पदों पर भर्ती होनी है। विस्तृत पदों की बात करें तो यहां Junior Engineer (Civil), Junior Engineer (Electrical & Mechanical), Steno Grade-II, AG-II (Hindi), Typist (Hindi), AG-III (General) समेत अन्य कई पदों पर भर्ती होनी है। नौकरी के इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन fci.gov.in पर कर सकते हैं। उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और स्किल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। भर्तियां देशभर के विभिन्न जोन/डिविजन्स के लिए होनी है। ऑनलाइन आवेदन 23 फरवरी से शुरू होंगे और 25 मार्च 2019 तक चलेंगे। कुल 4103 पदों पर भर्ती होनी है।

पात्रता

–Junior Engineer- आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का Civil/Electrical/Mechanical Engineering में डिग्री या डिप्लोमा होल्डर होना और एक साल का अनुभव होना जरूरी है। अधिकतम आयु सीमा 28 साल है।

–Steno– ग्रेजुएट्स के साथ DOEACC में O‘ लेवल और टाइपिंग में 40 w.p.m. और शॉर्टहैंड में 80 w.p.m. स्पीड होना जरूरी है। अधिकतम आयु सीमा 25 साल है।

–AG-II (Hindi)– ग्रेजुएट जिसके पास मुख्य विषयों में हिंदी रही हो और एक साल इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश में ट्रांस्लेशन का अनुभव हो। अधिकतम आयु सीमा 28 साल है।

–Typist (Hindi)– ग्रजुएट और हिंदी टाइपिंग में 30 W.P.M की स्पीड। अधिकतम आयु सीमा 25 साल।

–AG-III (General)– उम्मीदवार का ग्रेजुएट और कम्प्यूटर के बेसिक इस्तेमाल की जानकारी होना जरूरी है। अधिकतम आयु सीमा 27 साल।

–AG-III (Accounts)– कॉमर्स ग्रेजुएट्स आवेदन कर सकते हैं। अधिकतम आयु सीमा 27 साल।

–AG-III (Technical)- Agriculture Or B. Sc. in Botany / Zoology / Bio-Technology / Bio-Chemistry / Microbiology / -Food Science Or B. Tech / BE in Food Science / Food Science and Technology / Agricultural Engineering या Bio-Technology में B.Sc., अधिकतम आयु सीमा 27 साल।

–AG-III (Depot)- ग्रेजुएट आवेदन कर सकते हैं। अधिकतम आयु सीमा 27 साल।

नौकरी के इच्छुक और योग्य उम्मीदवार fci.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए सामान्य और ओबीस वर्ग के उम्मीदवारों को 500 रुपये का आवेदन शुल्क भरना होगा। SC/ST/PWD/महिला उम्मीदवारों के लिए आवेदन निशुल्क है।

