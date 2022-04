ESIC UDC Prelims Result 2022: कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) ने अपर डिविजन क्लर्क (UDC) प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया है। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट esic.nic.in पर जारी नतीचे को चेक कर सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 19 मार्च 2022 को किया गया था।

अपर डिविजन क्लर्क के कुल 3600 से अधिक रिक्त पदों पर भर्तियों के लिए इस परीक्षा का आयोजन किया गया था। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए योग्य होंगे।

जारी आधिकारिक नोटिस के अनुसार प्रारंभिक परीक्षा में कुल 20,681 अभ्यर्थी को सफल घोषित किया गया है। रिजल्ट के साथ कैटेगरी वाइज कट ऑफ भी जारी किया गया है। अभ्यर्थी इसे आधिकारिक वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। मुख्य परीक्षा (ESIC UDC Mains Exam 2022 Date) का आयोजन 30 अप्रैल 2022 को किया जाएगा।

ESIC UDC Prelims Result 2022 How to Check: ऐसे चेक करें रिजल्ट

1.सबसे पहले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट esic.nic.in पर जाएं।

2.होम पेज पर दिए गए Recruitments सेक्शन में जाएं।

3.यहां Notice dated 13.04.2022 regarding result of Phase I Exam. for the post of UDC held on 19.03.2022 size:(435.40 KB) के लिंक पर क्लिक करें।

4.रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा।

5.अब रोल नंबर की मदद से रिजल्ट को चेक करें।