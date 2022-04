ESIC UDC Main Admit Card 2022: एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन (ESIC) ने अपर डिविजन क्लर्क (UDC) पदों पर भर्ती के लिए मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने प्रिलिमनरी परीक्षा में सफलता हासिल की है, वह अब ESIC UDC Main Exam 2022 में शामिल होने के लिए आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपना एडमिट कार्ड 30 अप्रैल 2022 तक डाउनलोड कर सकते हैं।

ESIC UDC Exam 2022: इस तारीख को होगी परीक्षा

अपर डिविजन क्लर्क के 1769 पदों पर भर्ती के लिए प्रिलिमनरी परीक्षा 19 मार्च 2022 को आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को अब 30 अप्रैल 2022 को मुख्य परीक्षा के लिए उपस्थित होना होगा। सभी उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर इन स्टेप्स के माध्यम से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

How to download ESIC UDC Main Admit Card 2022

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट esic.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2: इसके बाद होम पेज पर दिख रहे ‘Recruitment’ सेक्शन में जाएं। फिर यहां ‘Click here to download Call Letters for Phase – II Main Exam for the post of UDC’ के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: अब आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा। ‌यहां रजिस्ट्रेशन नंबर / रोल नंबर और पासवर्ड / जन्मतिथि जैसी सभी आवश्यक जानकारी भरें।

स्टेप 4: इसके बाद उम्मीदवार का एडमिट कार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा।

स्टेप 5: उम्मीदवार अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी निकल सकते हैं।

ESIC UDC Exam 2022: यूडीसी मुख्य परीक्षा पैटर्न

इस परीक्षा में उम्मीदवारों से जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटी एप्टिट्यूड और इंग्लिश कंप्रीहेंशन से 200 अंकों के 200 ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल पूछे जाएंगे। इन सवालों को हल करने के लिए उम्मीदवारों को 2 घंटे का समय दिया जाएगा। प्रत्येक गलत जवाब के लिए 1/4 अंको की नेगेटिव मार्किंग भी की जाएगी। विस्तृत जानकारी के लिए उम्मीदवार आधिकारिक नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं।