ESIC SSO Result 2022 Declared at esic.nic.in: एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन (ESIC) ने सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर (SSO) पदों पर भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा में भाग लिया था, वह अब आधिकारिक वेबसाइट esic.nic.in के माध्यम से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।

ESIC SSO Preliminary Exam 2022: इस तारीख को हुई थी परीक्षा

सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर पदों पर भर्ती के लिए प्रिलिमनरी परीक्षा 11 जून 2022 को आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 45% अंक प्राप्त करना जरूरी है। आधिकारिक सूचना के अनुसार, मेन्स परीक्षा के लिए 1112 उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया है। यह परीक्षा 23 जुलाई 2022 को आयोजित की जाएगी। सभी उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर इन स्टेप्स के माध्यम से प्री एग्जाम का रिजल्ट चेक कर सकते हैं।

How to download ESIC SSO Preliminary Result 2022

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट esic.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2: इसके बाद होम पेज पर दिख रहे ‘Recruitment’ टैब पर क्लिक करें। फिर ‘List of candidates shortlisted for Phase-II Main Exam for the post of SSO’ के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: अब आपके सामने रिजल्ट का पीडीएफ खुल जाएगा।

स्टेप 4: उम्मीदवार इस पीडीएफ में अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं।

ESIC SSO Recruitment 2022: इतने पदों पर भर्ती

इस प्रक्रिया के माध्यम से सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर के कुल 93 पदों पर भर्ती की जाएगी। जिसमें, अनारक्षित वर्ग के लिए 43 पद, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 9 पद, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 8 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 24 पद और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 9 पद शामिल हैं। इन पदों पर चयनित उम्मीदवारों को वेतन मैट्रिक्स लेवल 7 के तहत 44900 रुपए से 142400 रुपए महीने तक का वेतन दिया जाएगा।