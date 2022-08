ESIC SSO Main Result 2022: एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन (ESIC) ने सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर (SSO) पदों पर भर्ती के लिए मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। ‌जिन अभ्यर्थियों ने ESIC SSO Main Exam 2022 में भाग लिया था, ‌वह‌ अब आधिकारिक वेबसाइट esic.nic.in के माध्यम से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।

ESIC SSO Main Exam 2022: इस तारीख को हुई थी परीक्षा

सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर पदों पर भर्ती के लिए मुख्य परीक्षा 23 जुलाई 2022 को आयोजित की गई थी। आधिकारिक सूचना के अनुसार, मुख्य परीक्षा में 153 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। अब इन अभ्यर्थियों को कंप्यूटर स्किल टेस्ट और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए उपस्थित होना होगा। तीसरे चरण की यह परीक्षा 27 अगस्त 2022 को आयोजित की जाएगी।

How to download ESIC SSO Main Result 2022

स्टेप 1: सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट esic.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2: इसके बाद होम पेज पर दिख रहे ‘Recruitment’ टैब पर क्लिक करें।

स्टेप 3: फिर ‘List of candidates shortlisted for Phase-III Computer Skill Test and Descriptive Test for the post of SSO’ के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: अब आपके सामने रिजल्ट का पीडीएफ खुल जाएगा।

स्टेप 4: अभ्यर्थी इस पीडीएफ में अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं।

ESIC SSO Main 2022 Result: इतने अंक प्राप्त करना जरूरी

मुख्य परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 45% अंक प्राप्त करना जरूरी है। जबकि, अन्य पिछड़ा वर्ग / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को 40% और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को 35% अंक हासिल करना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं।