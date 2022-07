ESIC SSO Mains Admit Card 2022: एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन (ESIC) ने सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर (SSO) पदों पर भर्ती के लिए मेन्स एग्जाम का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने प्रीलिमिनरी परीक्षा में सफलता हासिल की है, वह‌ आधिकारिक वेबसाइट esic.nic.in के माध्यम से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

ESIC SSO Exam 2022: इस तारीख को होगी परीक्षा

सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर पदों पर भर्ती के लिए मेन्स परीक्षा 23 जुलाई 2022 को आयोजित की जाएगी। आधिकारिक सूचना के अनुसार, मेन्स परीक्षा के लिए 1112 उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया है। इससे पहले प्रिलिमनरी परीक्षा 11 जून को आयोजित की गई थी। वहीं, इस परीक्षा का परिणाम 5 जुलाई 2022 को घोषित किया गया था।

How to download ESIC SSO Main Admit Card 2022

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट esic.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2: इसके बाद होम पेज पर दिख रहे ‘Click here to download Call Letter for Phase-II Main Exam for the post of SSO’ के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: अब आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा।‌ यहां रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करें।

स्टेप 4: अब आप ESIC SSO Main Admit Card 2022 डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं।

ESIC SSO Recruitment 2022: इन पदों पर भर्ती

इस प्रक्रिया के माध्यम से सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर के कुल 93 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए उम्मीदवारों से 12 मार्च से 12 अप्रैल 2022 तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर पदों पर चयनित उम्मीदवारों को वेतन मैट्रिक्स लेवल 7 के तहत 44900 रुपए से 142400 रुपए महीने तक का वेतन दिया जाएगा। विस्तृत जानकारी के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं।