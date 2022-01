ESIC Recruitment 2022: कर्मचारी राज्य बीमा निगम में कई पदों पर भर्ती, 15 फरवरी तक कर सकते हैं आवेदन, जानें प्रक्रिया

ESIC Recruitment 2022: यूडीसी, स्टेनोग्राफर और एमटीएस के कई रिक्त पदों को भरने के लिए ये भर्ती की जा रही है। आवेदन के लिए esic.nic.in पर विजिट करें।

ESIC Jobs: कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) ने कई पदों पर भर्ती निकाली है। भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 15 फरवरी 2022 है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट esic.nic.in पर विजिट करके आवेदन कर सकते हैं।

इस भर्ती प्रक्रिया के तहत अपर डिविजन क्लर्क (UDC), स्टेनोग्राफर और मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS) के रिक्त पद भरे जाएंगे। यूडीसी, स्टेनोग्राफर और एमटीएस पदों के लिए कैंडीडेट्स की आयुसीमा 18 से 27 साल के बीच होनी चाहिए। आयु की गणना 15 फरवरी 2022 के आधार पर होगी।

ESIC Recruitment: कैसे करें आवेदन

स्टेप 1- ईएसआईसी की वेबसाइट esic.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2- होमपेज पर ‘Recruitments’ सेक्शन पर जाएं।

स्टेप 3- ‘Submit Online Applications for recruitment to the post of UDC, Steno, and MTS in ESIC’ पर क्लिक करें।

स्टेप 4- रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड के जरिए लॉगइन करें।

स्टेप 5- आवेदन फॉर्म भरें।

ESIC Recruitment: किस क्षेत्र में कितने रिक्त पद

राजस्थान

यूडीसी- 67 पद

स्टेनोग्राफर- 15 पद

एमटीएस- 105 पद

पुडुचेरी

यूडीसी- 6 पद

स्टेनोग्राफर- 1 पद

एमटीएस- 7 पद

झारखंड

यूडीसी- 6 पद

एमटीएस- 26 पद

दिल्ली

स्टेनोग्राफर के 2 पद,

तमिलनाडु

यूडीसी- 150 पद

स्टेनोग्राफर- 16 पद

एमटीएस- 219

गुजरात

यूडीसी-136

स्टेनोग्राफर- 6

एमटीएस- 127

जम्मू कश्मीर

यूडीसी- 8

स्टेनोग्राफर- 1

केरल

यूडीसी- 66

स्टेनोग्राफर- 4

एमटीएस- 60