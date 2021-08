ESIC Recruitment 2021: एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन (ESIC), बिहार ने सीनियर रेजिडेंट, प्रोफेसर और असोसिएट प्रोफेसर पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। इच्छुक उम्मीदवार इन पदों पर भर्ती के लिए 11 अगस्त को आयोजित वॉक इन इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं।

ESIC Bihar Recruitment 2021 के माध्यम से कुल 36 पदों पर भर्ती की जाएगी। जिसमें, प्रोफेसर के 1 पद, असोसिएट प्रोफेसर के 6 पद, असिस्टेंट प्रोफेसर के 5 पद और सीनियर रेजिडेंट के 24 पद शामिल हैं। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास MBBS या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। विस्तृत जानकारी के लिए उम्मीदवार आधिकारिक नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं।

How to apply for ESIC Bihar Recruitment 2021

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार ESIC Patna की आधिकारिक वेबसाइट www.esic.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2: इसके बाद होम पेज पर दिख रहे “Recruitment/Career/Advertisement Menu” के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, असोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर और सीनियर रेजिडेंट के भर्ती नोटिफिकेशन पर क्लिक करें।

स्टेप 4: अब आधिकारिक नोटिफिकेशन के माध्यम से अपनी योग्यता जांचें।

स्टेप 5: इसके बाद आवेदन के लिए सभी जानकारी भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।

स्टेप 6: फिर दी गई जानकारी को चेक करें और सबमिट बटन पर क्लिक कर दें।

बता दें कि इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू में उनके प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। यह इंटरव्यू 11 अगस्त को कॉलेज काउंसिल रूम, ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल, बिहटा, पटना -801103 पर आयोजित किया जाएगा। इंटरव्यू का रिजल्ट उम्मीदवारों को ई-मेल और आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से सूचित किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं।