कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) ने अपर डिवीजन क्लर्क और स्टेनोग्राफर के पद के लिए कुल 6,552 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, कुल 6,552 पदों में से 6,306 पद अपर डिवीजन क्लर्क / अपर डिवीजन क्लर्क कैशियर के लिए हैं और 246 स्टेनोग्राफर पदों के लिए हैं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम अपनी आधिकारिक वेबसाइट esic.nic.in पर मार्च / अप्रैल के महीने में ईएसआईसी भर्ती 2021 के लिए डिटेल नोटिफिकेशन जारी करेगा। वेबसाइट पर अधिसूचना अपलोड होते ही आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

आवेदन के लिए पढ़ाई: स्टेनोग्राफर के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से कक्षा 12 वीं बोर्ड परीक्षा पास होने चाहिए। अपर डिवीजन क्लर्क / अपर डिवीजन क्लर्क कैशियर के पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या इसके समकक्ष से डिग्री होनी चाहिए। उम्मीदवारों को कंप्यूटर का ज्ञान भी होना चाहिए, जिसमें एमएस ऑफिस और डेटाबेस शामिल हैं। ESIC भर्ती 2021 आयु सीमा 18 से 27 साल (सरकारी मानदंडों के अनुसार आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आयु में छूट होगी)

ESIC भर्ती 2021 चयन प्रक्रिया: अपर डिवीजन क्लर्क / अपर डिवीजन क्लर्क कैशियर पदों का चयन लिखित परीक्षा / सिनिओरिटी-कम- फिटनेस / सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जबकि स्टेनोग्राफर पदों के लिए, योग्य उम्मीदवारों का चयन प्रत्यक्ष परीक्षा प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा। चयनित उम्मीदवारों को 25,500 रुपये सैलरी के अलावा भत्ता मिलेगा जिसमें डीए, एचआरए आदि शामिल होंगे।

ESIC recruitment 2021: Steps to apply

आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट esic.nic.in पर जाएं।

वेबसाइट के होम पेज पर आपको ‘recruitments’ का टैब मिलेगा। उसपर क्लिक करें।

इसके बाद ‘click here to apply for UDC, steno…’ पर क्लिक करें।

क्लिक करते ही नया पेज खुल जाएगा।

नए पेज पर ‘click here for new registration’ पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर लें।

अपने रजिस्ट्रेशन नंबर से लॉगिन करके आवेदन कर सकते हैं।

फॉर्म भरने के बाद पेमेंट कर दें।