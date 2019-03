ESIC Recruitment 2019: यहां 2000 से अधिक वैकेंसी, जानिए कैसे करें अप्लाई और कितनी होगी सैलरी

ESIC Recruitment 2019: Employees State Insurance Corporation, (ESIC) ने ESIC Upper Division Clerk (UDC) और Stenographer पदों के पदों पर कुल 2258 भर्ती निकाली हैं। इनमें यूडीसी के कुल 1772 पदों और स्टेनोग्राफर के कुल 486 पदों पर भर्ती होनी है। यूडीसी पद पर आवेदन करने के लिए एक उम्मीदवार को ग्रेजुएट होना जरूरी है। वहीं स्टेनोग्राफर पद के लिए 12वीं पास आवेदन कर सकते हैं। हालांकि Stenographer के लिए 12वीं पास होने के साथ-साथ इंग्लिश/हिंदी में स्टेनो स्पीड 80 WPM होना जरूरी है। भर्ती से जुड़ी जानकारी और अप्लाई करने के लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ईएसआईसी की अधिकारिक वेबसाइट www.esic.nic.in पर विजिट कर सकते हैं। आवेदन 15 अप्रैल तक स्वीकार किए जाएंगे।

यहां देखें रीजन के हिसाब से वैकेंसी डिटेल: उत्तर प्रदेश- यूडीसी 74, स्टेनोग्राफर 04, बिहार- यूडीसी 59, स्टेनोग्राफर02, छत्तीसगढ़-यूडीसी 39, स्टेनोग्राफर 01, दिल्ली (DMD) -UDC 61, स्टेनोग्राफर 06, दिल्ली (मुख्यालय -यूडीसी 23, स्टेनोग्राफर 17, दिल्ली- UDC94) स्टेनोग्राफर 02, उत्तराखंड-यूडीसी 09, स्टेनोग्राफर 01, राजस्थान- यूडीसी 35, स्टेनोग्राफर 04, हरियाणा- यूडीसी 48, स्टेनोग्राफर 11, मध्य प्रदेश यूडीसी 68, स्टेनोग्राफर 02, झारखंड- यूडीसी 17, स्टेनोग्राफर 01, महाराष्ट्र- यूडीसी 325, स्टेनोग्राफर 25, कर्नाटक – UDC 143, स्टेनोग्राफर 16, केरल- UDC61, स्टेनोग्राफर 03, जम्मू और कश्मीर- UDC03, स्टेनोग्राफर 01, नॉर्थ ईस्ट- UDC 25, स्टेनोग्राफर 01, उड़ीसा- UDC 28, स्टेनोग्राफर 03, पुदुचेरी- UDC 11, स्टेनोग्राफर 01, पंजाब- पंजाब यूडीसी 80, स्टेनोग्राफर 03, हिमाचल प्रदेश- यूडीसी 29, स्टेनोग्राफर 0, तमिल नायडू- यूडीसी 131, स्टेनोग्राफर 20, तेलंगाना- यूडीसी 112, स्टेनोग्राफर 21, गोवा- यूडीसी 08, स्टेनोग्राफर 01, गुजरात- यूडीसी 143, स्टेनोग्राफर 04, पश्चिम बंगाल – UDC135, स्टेनोग्राफर 10, आंध्र प्रदेश- UDC 11, स्टेनोग्राफर 326। बता दें कि उम्मीदवारों का चयन ऑनलाइन एग्जाम और स्किल टेस्ट के जरिए होगा।

ईएसआईसी भर्ती 2019 के लिए कैसे करें आवेदन: सबसे पहले ईएसआईसी की आधिकारिक वेबसाइट, esic.nic.in पर जाएं। होम पेज पर ‘recruitments’ पर क्लिक करें। स्क्रॉलिंग लिंक पर क्लिक करें, यूडीसी के लिए आवेदन करने के लिए यहां क्लिक करें, steno… ’। इसके बाद नया टैब खुल जाएगा, जहां आवेदकों को रजिस्ट्रेशन नंबर के जरिए लॉग-इन करना होगा। इसके लिए ‘click here for new registration’ के लिंक पर क्लिक करना होगा। अब फॉर्म भरें, भुगतान करें और दस्तावेज़ अपलोड करें।

आयु सीमा और फीस भुगतान: इन पदों पर 18 से 27 साल की बीच के उम्र के लोग ही आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए सामान्य और ओबीसी उम्मीदवारों को 500 रुपए का शुल्क भरना होगा। वहीं SC/ST/PH/Female उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 250 रुपए है। उम्मीदवार क्रेडिट या डेबिट कार्ड के जरिए फीस भर सकते हैं। चयनित उम्मीदवारों को लेवल-4 के तहत प्रतिमाह 25500 रुपए वेतन मिलेगा, जिसमें डीए, एचआरए आदि शामिल हैं।

