EPIL Recruitment 2022: इंजीनियरिंग पास कर सरकारी नौकरी की तलाश कर रहें युवाओं के लिए अच्छी खबर है। इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड (Engineering Projects India Limited) ने इंजीनियर के विभिन्न पदों पर भर्तियां निकाली हैं। इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी है और लास्ट डेट आज है। कुल 93 रिक्त पदों पर भर्तियों के लिए आवेदन मांगे गए हैं।

ऐसे में जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक इन पदों के लिए आवेदन नहीं किया है। वह आधिकारिक वेबसाइट epi.gov.in के जरिए 11 मई 2022 शाम 5.30 बजे से तक आवेदन कर सकते हैं।

EPIL Vacancy 2022: रिक्त पदों की संख्या

असिस्टेंट मैनेजर (ई-1) – 60 पद

मैनेजर ग्रेड II (ई-2) – 26 पद

सीनियर मैनेजर (ई-4) – 6 पद

इंजीनियर (मैकेनिकल) (ई-0) – 1 पद

EPIL Bharti 2022: शैक्षणिक योग्यता

इन विभिन्न पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के रास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में बीटेक की डिग्री होनी चाहिए। अधिक शैक्षणिक योग्यता व इस भर्ती से संबंधित अन्य जानकारी के लिए अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी भर्ती नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं।

Central government jobs 2022: आयु सीमा

असिस्टेंट मैनेजर (ई-1) पद के लिए आवेदक की उम्र 32 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इंजीनियर (मैकेनिकल) (ई-0) पद के लिए अधिकतम उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। वहीं सीनियर मैनेजर (ई-4) पद के लिए आवेदन की उम्र 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक के उम्र की गणना 11 मई 2022 से की जाएगी। आरक्षित वर्ग के आवेदकों को अधिकतम उम्र सीमा में छूट भी दी गई है।

Govt jobs 2022: चयन प्रक्रिया

इन पदों पर आवेदकों का चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के जरिए किया जाएगा। लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा।

EPIL Recruitment 2022 How to Apply: ऐसे करें आवेदन

1.सबसे पहले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट epi.gov.in पर जाएं।

2.होम पेज पर दिए गए Latest News सेक्शन में जाएं।

3.यहां Recruitment of Executives on Fixed Term basis in different disciplines at E-0 to E-4 Level size:( 0.02 MB) के लिंक पर क्लिक करें।

4.अब All applicants will have to submit their application using the Online Application Form. PDF File के लिंक पर क्लिक करें।

5.मांगी गई जानकारी और शैक्षणिक दस्तावेद को अपलोड करें।

6.अब सबमिट करें और प्रिंट निकाल लें।