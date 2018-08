भारतीय रेलवे में 10वीं पास के लिए जॉब्स! जानिए पूरा ब्यौरा

भारतीय रेलवे 10वीं पास उम्मीदवारों को नौकरी हासिल करने का सुनहरा मौका दे रहा है। नौकरी के इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। East Central Railway ने Gateman (Ex-Servicemen) पदों के लिए भर्ती निकाली है। कुल 1489 पदों पर भर्ती होनी है। चलिए विस्तार से जानते हैं इन भर्तियों के बारे में। चयनित उम्मीदवारों का वेतन Level 01, 7th CPC Pay Matrix के आधार पर मिलेगा। आवेदन करने के लिए शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा भी निर्धारित की गई है। आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का न्यूनतम 10वीं पास होना अनिवार्य है। वहीं अधिकतम आयु सीमा 64 वर्ष निर्धारित की गई है। आवेदन जारी है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 26 अगस्त 2018 है।

आवेदन करने के लिए आप www.recruitmentweb.org, www.rrcecr.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। उम्मीदवारों का चयन उनकी सैन्य सेवा की अवधि के आधार पर किया जाएगा। जॉब लोकेशन बिहार होगी। पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया निशुल्क है। ध्यान रहे आवेदन करने की अंतिम तिथि 26 अगस्त है। चलिए अब जानते हैं कैसे आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं ऑनलाइन तरीका। ऑनलाइन आवेदन करें www.recruitmentweb.org या www.rrcecr.gov.in पर। होम पेज पर ही आपको “Important Notice: For engagement of Ex-Servicemen as Gateman on contract basis over East Central Railway.” का लिंक मिलेगा। लिंक पर क्लिक करें। महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश ध्यान से पढ़ें। अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और आवेदन प्रक्रिया फॉलो करें।

वहीं ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आपको एप्लिकेशन फॉर्म भरकर- Railway Recruitment Cell, East Central Railway, Polson Complex, Digha Ghat, Patna – 800011 पर संबंधित दस्तावेजों की फोटोफॉपी के साथ भेजना होगा। ध्यान रहे फॉर्म आपको 26 अगस्त से पहले भेजना होगा।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App