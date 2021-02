DSSSB Tier 2 Admit Card 2021, Exam Date: दिल्ली अधीनस्थ सेवा बोर्ड (DSSSB) ने विभिन्न पदों पर भर्ती परीक्षा के लिए डीएसएसएसबी टियर 2 एडमिट कार्ड 2021 जारी कर दिए हैं। जिन उम्मीदवारों ने टियर 1 परीक्षा में क्वॉलीफाई किया था, वे डीएसएसएसबी की आधिकारिक वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड चेक और डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मदवारों को रोल नंबर की जरूरत पड़ेगी। विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए दूसरे चरण की परीक्षाएं 18 फरवरी 2021 से शुरू हो रही हैं।

DSSSB भर्ती 2021 अभियान के जरिए जूनियर क्लर्क, स्टेनोग्राफर, DEO, LDC, जूनियर ऑडिटर और ट्रांसलेटर पदों भर्ती की जाएगी। इन पदों के लिए टियर-1 के बाद, 18 फरवरी से 17 मार्च 2021 तक टियर-2 का आयोजन किया जा रहा है। योग्य उम्मीदवार अब बोर्ड द्वारा आयोजित पीईटी या कौशल परीक्षा के लिए उपस्थित होंगे। स्टेनोग्राफर ग्रेड-3 के पीईटी 18 फरवरी से 16 मार्च 2021 तक होंगे। इसके अलावा जूनियर ऑडिटर के पीईटी या स्किल टेस्ट 19 फरवरी से, जूनियर क्लर्क (कोड-19/15) पद के पीईटी 22 फरवरी से, डाटा एंट्री ऑपरेटर के 25 फरवरी से और डाटा एंट्री ऑपरेटर GR-B, LDC और ट्रांसलेटर (उर्दू) के 26 फरवरी 2021 से आयोजित किए जाएंगे।

DSSSB Tier 2 Admit Card 2021: जानिए कैसे डाउनलोड करें

चरण 1: आधिकारिक साइट dsssb.delhi.gov.in पर जाएं।

चरण 2: होम पेज पर फ्लैश हो रहे, ‘Download admit card for skill test for postcodes 65/14, 19/15, 41/15, 45/12, 65/15 and 51/13 from February 19 to March 17, 2021’ लिंक पर क्लिक करें।

चरण 3: नया पेज खुलेगा।

चरण 4: यहां अपने ई-एडमिट कार्ड सेक्शन के अंतर्गत ‘दूसरा टियर पीईटी / स्किल टेस्ट / ऑनलाइन परीक्षा’ चुनें।

चरण 5: टीयर 1 परीक्षा रोल नंबर दर्ज करें और पोस्ट का चयन करें।

चरण 6: अपना ई-एडमिट कार्ड जनरेट करने के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करें।

चरण 7: DSSSB टियर 2 एडमिट कार्ड 2021 की चेक करें और डाउनलोड करें।

DSSSB चयन प्रक्रिया: टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 परीक्षाओं में उनके संचयी प्रदर्शन के आधार पर आवेदकों का चयन किया जाएगा। ऊपर वर्णित आधिकारिक वेबसाइट से कौशल परीक्षण के लिए DSSSB टियर 2 एडमिट कार्ड 2021 पर अधिक जानकारी प्राप्त करें।

बता दें कि, उम्मीदवारों को भविष्य के संदर्भ के लिए एडमिट कार्ड का प्रिंट-आउट लेने की सलाह दी जाती है। DSSSB टियर 2 कौशल परीक्षण परीक्षा की तारीख, समय और स्थान DSSSB टियर 2 एडमिट कार्ड 2021 में दिए गए हैं। उम्मीदवार एडमिट कार्ड लॉगिन स्क्रीन पर परीक्षा विवरण भी प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र में लिखी डिटेल को वेरिफाई करना होगा और विसंगतियों के मामले में अधिकारियों तक पहुंचना होगा।