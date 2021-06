DSSSB Recruitment 2021: दिल्ली सब ओर्डिनेट सर्विस सेलेक्शन बोर्ड (DSSSB) ने ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर (TGT), असिस्टेंट टीचर, जूनियर सेक्रेट्रीएट असिस्टेंट (LDC), हेड क्लर्क और पटवारी सहित विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। बोर्ड द्वारा लगभग 7000 पदों से अधिक पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक उम्मीदवार इन पदों के लिए डीएसएसएसबी की आधिकारिक वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in के माध्यम से 24 जून 2021 तक आवेदन कर सकते हैं।

आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार, DSSSB Recruitment 2021 द्वारा ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के कुल 6358 पद, प्राइमरी असिस्टेंट टीचर के 554 पद, एलडीसी के 278 पद, नर्सरी असिस्टेंट टीचर के 74 पद, काउंसलर के 50 पद, हेड क्लर्क के 12 पद और पटवारी के 10 पदों पर भर्ती की जाएगी।

ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा एजुकेशन में भी डिग्री/डिप्लोमा होना चाहिए। साथ ही इस पद के लिए उम्मीदवार CTET पास होना चाहिए। वहीं, प्राइमरी असिस्टेंट टीचर पद के लिए उम्मीदवार कक्षा 12वीं पास होना चाहिए। इसके अलावा एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा होना चाहिए। साथ ही उम्मीदवार का CTET पास होना आवश्यक है। जबकि, काउंसलर पद के लिए उम्मीदवार के पास साइकोलॉजी में बैचलर्स या मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए। विस्तृत जानकारी के लिए उम्मीदवार आधिकारिक नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं।

How to Apply for DSSSB Recruitment 2021

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार दिल्ली सब ओर्डिनेट सर्विस सेलेक्शन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2: फिर ‘Link for online application registration system (OARS)’ के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: आपके सामने एक नया पेज आ जाएगा। होम पेज पर दिख रहे नए रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4: इसके बाद आवश्यक जानकारी भरें और फिर डीएसएसएसबी टीचर आवेदन के लिए दिए गए स्टेप्स फॉलो करें।

स्टेप 5: अब आवेदन शुल्क भरें और अपना आवेदन जमा कर दें।

स्टेप 6: आप अपना आवेदन डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं।

DSSSB Recruitment 2021 से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार डीएसएसएसबी की आधिकारिक वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in पर चेक कर सकते हैं।