DSSSB Recruitment 2019: 204 पदों पर निकली वैकेंसी, यहां पढ़ें पद के हिसाब से क्या हैं मानदंड

DSSSB Recruitment 2019: दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) ने कल्याण अधिकारियों और अन्य पदों के लिए कुल 204 रिक्त पदों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। सूचना के मुताबिक, 110 कल्याण अधिकारी, परिवीक्षा अधिकारी, जेल कल्याण अधिकारी के पद, 27 लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए पद, स्टेनोग्राफर (ग्रेड 2) के 6, जूनियर लैब सहायक के 7, कानूनी सहायक के लिए 5, वैज्ञानिक सहायक के लिए 1 और जूनियर पर्यावरण इंजीनियर के 48 पदों पर भर्ती नियुक्तियां की जाएंगी। इच्छुक उम्मीदवार 5 मार्च 2019 से पहले भर्ती अभियान के लिए आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों का चयन one tier और two tier परीक्षा योजना के तहत (दोनों में से जो भी मान्य हो) होगा। आवेदन करने के लिए डीएसएसएसबी की आधिकारिक वेबसाइट www.dsssbonline.nic.in पर विजिट करना होगा। आइए जानते हैं क्या हैं पात्रता मानदंड।

DSSSB Recruitment: पात्रता मानदंड

Lower Division Clerk: उम्मीदवारों ने मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा या समकक्ष पास कर रखी हो। कंप्यूटर पर हिंदी की 30 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग स्पीड हो, जबकि अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए।

Stenographer (Grade 2) : मान्यता प्राप्त बोर्ड या यूनिवर्सिटी से 12 वीं पास होने का साथ-साथ शॉर्टहैंड में 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड होनी चाहिए। इसके अलावा 40 शब्द प्रति मिनट टाइपिंग की स्पीड हो या शॉर्ट हैंड में 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड। हिंदी में 35 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए।

Junior Lab Assistant : विज्ञान स्ट्रीम में 12वीं पास, लैब में काम करने का तीन साल का अनुभव हो या किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी/संस्थान से साइंस स्ट्रीम में डिग्री हासिल की होनी चाहिए।

Legal Assistant : मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री।

Scientific Assistant : मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी/संस्थान से Science (MSc) की डिग्री।

Junior Environmental Engineer : Engineering in Environment/Civil डिग्री या मान्यता प्राप्त बोर्ड/यूनिवर्सिटी से 3 वर्षीय Diploma in Engineering in Environment / Civil हासिल कर रखा हो। साथ ही pollution control activity/sewerage works में 3 साल कार्य करने का अनुभव होना चाहिए।

Welfare Officer/ Probation Officer/Prison Welfare Officer in Social Welfare Department : उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी/संस्थान से social work में master’s degree या master of art (Sociology) या हासिल कर रखी होनी चाहिए।

